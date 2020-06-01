【閱讀沙龍Online】#12 法國漫畫家艾曼紐・勒帕吉談創作歷程

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主講人：艾曼紐・勒帕吉 播出日期：2020年5月26日 12:30 推薦好書：《那年春天，在車諾比》、《Ar-men地獄中的地獄》 (內含影片)

書名：《那年春天，在車諾比》作者：艾曼紐・勒帕吉（Emmanuel Lepage）出版社：積木出版出版時間：2016年3月31日

法國著名漫畫家、插畫家、漫畫編劇，以水彩為主的創作手法使他成為法國新漫畫的重要人物。1979年踏入漫畫界，在雜誌和期刊發表插畫，也出版圖像遊記，2016年《尤里西斯的旅程》拿下2017年ACBD（漫畫記者評論協會）的評論大獎。

勒帕吉是布列塔尼人，住在法國西邊一個被海圍繞的半島。作為一位漫畫家，至今已經三十五年。2020年台北國際書展，本來很開心要和世界彼端的台灣讀者碰面，介紹《那年春天，在車諾比》以及《地獄中的地獄：照亮布列塔尼死亡海域，阿曼燈塔的故事》，可惜被新冠肺炎疫情耽誤了，錯失這個機會。

書名：《Ar-men地獄中的地獄》作者：艾曼紐・勒帕吉（Emmanuel Lepage）出版社：積木出版出版時間：2020年1月30日

談到2008年在車諾比的創作歷程，勒帕吉深深被觸動了… …「 出發時，我以為自己要去的地方到處潛伏著死亡，因此帶去作畫用的工具都是煤炭、黑色蠟筆、黑色墨水等等。一開始想像的風景，只能用黑白作畫，殊不知那個地方，以及在那裡遇到的人們的美好，讓我非常驚喜。漸漸地，顏色就浮現了，是一片絕美的風景。 」

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