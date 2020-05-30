【閱讀沙龍Online】#11 從地圖到奧運的圖像探索：陳又凌VS.吳東龍

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書名：《奧運（台灣第一本奧運主題繪本）》作者：陳又凌出版社：聯經出版出版時間：2020年1月9日

四年一度的奧運延期了！連續2015、2016兩年榮獲「義大利波隆那插畫獎」插畫家陳又凌，近年在知識型繪本上表現突出，今年原本是奧運年，應運而生出版了全台第一本奧運主題繪本《奧運》，其中網球的篇章畫了網壇巨星費爸，連哈利波特、妙麗也現身於觀眾席，視覺設計師吳東龍認為這本書全球都適合讀，想知道《奧運》中處處都藏有驚喜彩蛋的情節，還有疫情之下最好每天「又凌」、「又零」的更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。

陳又凌是近年知名度很高的繪本創作者，曾為2016年台北國際書展操刀設計主視覺，許多人認識陳又凌是在2017年的時候，她出了《台灣地圖》這本書，錄製節目當天，聯經主編親自送來了幼稚園的小粉絲寄到出版社的信，主持人吳東龍也非常盡職的，現場為小朋友們提出用繪畫的問題。包括「為什麼會畫《台灣地圖》這本書，還有書裡所有的地方，妳都去過嗎？」

書名：《台灣地圖》作者：陳又凌出版社：聯經出版出版時間：2017年1月27日

陳又凌笑著回應小朋友們說：「很想全部都去過，但真的很難！有趣的是，這本書就會變成好像一直陪伴著你！當中一定有去過一些地方玩，然後在繪製的過程中，回想到當初是跟誰去，可能偷偷就把這些人畫進去。書出版之後，也會想到之前畫到什麼地方很好玩，想去一下，這樣不斷的累積。好像也自己在重新認識台灣這個地方。」

2019年陳又凌又出版另外一本地圖《台灣最美的地方：國家公園地圖》是從另一個角度去看不同的台灣觀點。而創作過程最大的考驗是，每一個國家公園主打的生態不一樣，如小鳥的聖地、海洋生物較多，溼地，所以會花很多時間思考要怎麼表達出它們的特色。

書名：《台灣最美的地方：國家公園地圖》作者：陳又凌出版社：聯經出版出版時間：2019年1月25日

談到《奧運》這本新書，陳又凌說，她創作前，先想到的是若自己拿到一本關於奧運的書，會想先知道什麼？一開始會被設限，後來發現很多運動如籃球及羽球都是平常熟悉的，也不是只有奧運才有，除了傳遞奧運這個資訊外，也是讓小朋友更了解這些體育項目，除了跟風之外，也了解奧運在做什麼，一種知識的蒐集，除了運動健將們之外，陳又凌特別還在書中穿插貓也在做運動或參加競賽，增添讀者在閱讀的小樂趣。

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