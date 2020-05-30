【閱讀沙龍Online】#10 米哈談《讓希望催促自己趕路：99個故事，99種生活態度》
推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景
主講人：香港作家米哈
播出日期：2020年5月24日 12:30
推薦好書：《讓希望催促自己趕路：99個故事，99種生活態度》
(內含影片)
香港作家米哈，除了在大學教學，其他的時間，都用來寫作，寫小說，寫散文。
本來，他是想帶這本書到台北書展，跟大家見面、分享。
可惜，現在大家都困在原地，唯有透過影像及文字，擁抱彼此。
世界紛亂，日常生活已經有許許多多的瑣碎事要顧及，為何我們還要閱讀，而且要閱讀文學？
文學能賺錢嗎？不一定；
文學能幫助找到好學校、好工作嗎？不一定；
文學能給我麵包和水嗎？不一定……
那麼為何我們仍然要閱讀文學？
從莫泊桑到夏目漱石，從海明威到莎士比亞，從也斯到但丁，米哈告訴大家文學不受語言地域的限制，「此書收錄了我閱讀99個故事的後感，也想起了99種可能的生活的態度。文學，讓我們的荒謬世界變得可以理解，也我找到片刻生活的可能。」
文學，或許不能解決物質世界的煩惱，卻可能使我們的精神世界得到片刻歇息，再好好面對生活。通過文學，我們理解別人，也認識自我。
歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」活動網址：http://tibeonline.tw./
2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：
一次看更多▼TiBE精選影片▼
本次座談完整版影片
近期閱讀沙龍Online節目表：
（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言