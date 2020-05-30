【閱讀沙龍Online】#10 米哈談《讓希望催促自己趕路：99個故事，99種生活態度》

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主講人：香港作家米哈 播出日期：2020年5月24日 12:30 推薦好書：《讓希望催促自己趕路：99個故事，99種生活態度》 (內含影片)

香港作家米哈，除了在大學教學，其他的時間，都用來寫作，寫小說，寫散文。

本來，他是想帶這本書到台北書展，跟大家見面、分享。

可惜，現在大家都困在原地，唯有透過影像及文字，擁抱彼此。

書名：《讓希望催促自己趕路》作者： 哈金 出版社：P.PLUS LIMITED 出版時間：20202年1月24日

世界紛亂，日常生活已經有許許多多的瑣碎事要顧及，為何我們還要閱讀，而且要閱讀文學？

文學能賺錢嗎？不一定；

文學能幫助找到好學校、好工作嗎？不一定；

文學能給我麵包和水嗎？不一定……

那麼為何我們仍然要閱讀文學？

從莫泊桑到夏目漱石，從海明威到莎士比亞，從也斯到但丁，米哈告訴大家文學不受語言地域的限制，「此書收錄了我閱讀99個故事的後感，也想起了99種可能的生活的態度。文學，讓我們的荒謬世界變得可以理解，也我找到片刻生活的可能。」

文學，或許不能解決物質世界的煩惱，卻可能使我們的精神世界得到片刻歇息，再好好面對生活。通過文學，我們理解別人，也認識自我。

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