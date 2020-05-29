【閱讀沙龍Online】#9 瘟疫蔓延年代的散步：阮慶岳VS.李志銘

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書名：《散步去蒙田》作者： 阮慶岳 出版社：九歌出版社出版時間：20202年1月22日

擁有建築背景的阮慶岳及李志銘，兩人第一次見面就獻給閱讀沙龍Online的讀者，從臉友一躍到鏡頭前對談，火花四射。

20年前《阮慶岳四色書》的出版，令學生時代的李志銘，震撼無比！四色書代表四個領域「戲劇、身體、文學、建築」，李志銘說，阮慶岳的書太有趣也，不僅突破建築專業背景，尤其是在敦化南路的遠企百貨門口的行動藝術，像是楚門秀，非常前衛大膽，可是現在讀到阮慶岳新書的《散步去蒙田》談及自己有社交恐懼及演講恐懼症，跟第一本書的前衛藝術，感覺反差很大，因為人常會局限自己，但老師的書讓人感到人有這麽多可能性。

書名：《通靈者之夢》作者： 伊曼努埃．康德出版社：聯經出版出版時間：1989年11月23日

當初這本書的設計師是目前國內已經神級的設計師—王志弘所設計的第一本書，阮慶岳淡淡笑說，取這樣的書名，只是想有個「色」字，看會不會賣得比較好，結果沒有成功。

原本要在2月書展期間隆重發表的阮慶岳新書《散步去蒙田》，「準準的撞到疫情！」阮慶岳說，書中的傳達的精神就是，如果能夠好好的看你身邊的人、身邊的故事，找得到思考性及得到啟發，那就非常足夠了。而《散步去蒙田》，其實就是書寫在他家散步15分鐘範圍內的事情。阮慶岳舉出普魯斯特《寫追憶似水年華》寫了250萬字，現實生活中他根本是一個超自閉的人，寫作的範圍也是窄的不得了。因為透現實時空，可以把你帶往一個心靈時空，而心靈時空是無止境的。

（圖／台北書展基金會 提供）

李志銘說，感謝台北國際書展舉辦的線上書展，因為書展對於出版業、書店業者及愛書人來說，就是農曆年後，每年都必定要去走春，今年因為疫情延後，又抱著期待到五月，想跟好友們Say Hello！幸好參與閱讀沙龍Online，不然感覺好像年夜飯一直沒有吃到，整個年都沒過完的感覺！

阮慶岳覺得疫情是讓原本連續人生好像多出一段時間，讓每個人停下來，把大量時間花在家裡附近看看周遭；李志銘覺得疫情是「上帝按了一個暫停鍵」把時間放慢，反而有利去讀書。「瘟疫蔓延年代的散步」，兩人一路暢談如何處理藏書、閱讀經驗及疫情之下感受生活細微的意趣，呈現在疫情之下，何須遠尋的怡然閱讀時光。

座談中兩人相談甚歡（左）阮慶元更提到，透過現實的時空經驗可帶領你走向永無止境的心靈時空，「閱讀」與「創作」就是最好媒介。（圖／台北書展基金會 提供）

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（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）

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