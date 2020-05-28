【閱讀沙龍Online】#8 德國作家揚・蒙浩特為你朗讀《分裂的動物們》
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主講人：揚・蒙浩特
播出日期：2020年5月22日 12:30
推薦好書：《分裂的動物們》
(內含影片)
揚．蒙浩特，1983年生於魯爾區，以自由記者和作家的身分，為德國最重要且在歐洲發行量最大的左派雜誌《明鏡周刊》撰文。2017年《分裂的動物們》出版後，被翻譯成多種語言，引起很大的迴響。
2020年三月，德國Hanser出版社推出他的最新作品《國家社會主義中的動物們》。因此揚．蒙浩特本來帶著期待與興奮的心情，想來到台北國際書展，與讀者們分享新書的喜悅和感想。可惜COVID-19的疫情阻撓，只好轉化心情，安靜在家讀書，同時也繼續關注動物與人類之間的寫作。
藉由這次台北國際書展TIBE Online的機會，揚．蒙浩特利用視訊為讀者們介紹一下自己的工作室。而呼應柏林動物園在2019年歲末，將出生滿100天的大熊貓雙胞胎，正式命名「夢想」及「夢圓」的熱門話題，揚．蒙浩特順便朗讀一段，關於東德第一隻熊貓的故事……。
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