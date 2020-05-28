【閱讀沙龍Online】#7 怪咖動物偵探：黃一峯V.S吳尊賢

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主講人：黃一峯x吳尊賢 播出日期：2020年5月21日 12:30 推薦好書：《自然野趣DIY》、《怪咖動物偵探》 (內含影片和幕後花絮照片)

書名：《自然野趣DIY》作者：黃一峯出版社：天下文化出版時間：2020年5月1日

兩人的結緣開始於書店。初次見面，當年是15歲學美術的高中生黃一峯，為了畢業製作找來吳尊賢開的書店「自然野趣」，1991年，它是全亞州第三家生態書店。當年那位爬著樓梯為瘦瘦小夥子找台北樹蛙書籍的吳尊賢，今天也跨刀為已成為國際生態講師，同時是「2020台北國際書展大獎」兒少獎得主的黃一峯擔任主持人。

認識吳尊賢之後，他總以有趣的角度觀察身邊生物的態度，默默啟發了黃一峯，黃一峯的眼中，吳尊賢是一個「非典型鳥人」，後來他能夠將藝術和自然結合在一起，成為現在的自己，是這家書店所成就的，所以他的第一本書取名為《自然野趣DIY》，正是紀念他們的相遇。

關係亦師亦友的兩人，都是成長於天龍國的子民，兩人在「自然野趣工作室」這個機構帶領親子進入大自然，他倆打趣自己是飼料雞養成放山雞，就是他們的大賣點，要用自身的經驗與家長分享：就算居住於城市也有很多的動物在我們身邊，值得我們關心與觀察。

兩人中間的皮箱像是魔法箱一樣變出很多動物來。（圖／台北書展基金會 提供）

美術班第一名畢業的黃一峯，作了幾年的書籍編輯與設計之後，跳級成為自然書寫作家，在吳尊賢眼中他完全就是一個「怪咖」，總能以超乎想像的有趣觀點去看待身邊的動物，例如某個夏天他發現暫住他家的白頭翁會「為子嚐糞」，還發現「偽企鵝」夜鷺會學人類丟麵包吸引小魚靠近再伺機獵食，他甚至還發現包了尿布的老鷹……。

種種以怪咖視角寫成的城市裡動物故事，都集結在《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》，黃一峯說這是一本城市動物行為的輕圖鑑，也是他的第6本作品，共收錄27種城市常見動物，從220張插圖、45張拍攝的照片到內容，全由他一手包辦。

兩本書都是作家心血與觀察記錄，只要你願意閱讀你會發現，大自然和這些超萌物種都離我們很很近。（圖／台北書展基金會 提供）

這本插畫全部是Ｑ版的書，是他的首度嘗試但細節一點也不馬虎，他會考慮到動物特徵，然後將牠們可愛的畫出來，也用擬人有趣的方式介紹給讀者，如果讀者願意更深入去了解，那這就是一本入門書。

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