【閱讀沙龍Online】#6 楊凡談《繼園臺七號》

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主講人：楊凡 播出日期：2020年5月20日 12:30 推薦好書：《芳華虛度˙繼園臺》 (內含影片)

書名：《芳華虛度˙繼園臺》及《繼園臺七號》分鏡劇本（套裝）作者：楊凡出版社：香港三聯書店出版時間：2020年1月24日

《芳華虛度˙繼園臺》及《繼園臺七號》分鏡劇本（套裝）

楊凡，成長於兩岸三地，遊學於歐美，曾從事攝影及電影導演工作。電影以鏡頭細膩優雅，以捕捉愛情的迷惘與淒美見稱。2012年開始籌備動畫長片《繼園臺七號》，2014年開始製作，2019年完成並榮獲第76屆威尼斯影展最佳劇本金獅奬，是為楊凡作品第二次入選該影展主競賽單元。

「來到北角繼園臺七號，那是一棟五層樓高的戰前舊樓，坐落在英皇道的山坡上。夕陽照射在長滿綠苔的外牆，雖然各戶窗花的顏色都表述出各自的歷史與個性，在那敗瓦頹垣的底色下，仍露出往昔的傲氣，卻不失優雅，看得出以往也是人間天堂。」

在北角繼園臺七號，香港大學學生子明遇上了補習的學生美玲與美玲的母親虞太太，三人展開了錯綜複雜的愛情故事……

六七十年代的香港，社會動蕩不安，經濟蓄勢待飛，在飄搖又浮華的城市裏，愛情為慾望最直接的呈現。這次楊凡為台灣讀者介紹的這套書，收錄了楊凡導演的電影《繼園臺七號》之原著小說及分鏡劇本。通過小說，可以對電影劇終之後的故事有更完整的了解，而劇本則讓人得以窺見這個被喻為「給香港的情書」電影背後的巧妙心思。

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