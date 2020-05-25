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【閱讀沙龍Online】#5 韓國作家白希那，療癒暖心的日常童話

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：兒童文學推廣者歐玲瀞

播出日期：2020年5月19日 12:30

推薦好書：《我是狗》、《奇怪的媽媽》

(內含影片及幕後拍攝花絮)

書名：《我是狗》作者：白希那（Éric Vuillard）譯者：林玗潔出版社：小魯文化出版出版時間：2020年1月1日
書名：《我是狗》
作者：白希那（Éric Vuillard）
譯者：林玗潔
出版社：小魯文化出版
出版時間：2020年1月1日

享受聽故事的快樂又能增長知識！「2020 台北國際書展 線上書展 閱讀沙龍Online，邀請兒童文學推廣者歐玲瀞為大家介紹2020年3月底，剛奪得瑞典「林格倫獎」桂冠肯定的韓國繪本作家白希那，帶來《我是狗》及《奇怪的媽媽》兩本作品的精彩內容，深刻體會感受白希那的繪本魔法，如何取材生活，豐富的創造療癒且暖心的日常童話！更多精彩內容，歡迎關注http://tibeonline.tw./

林格倫獎獎金高達500萬瑞典克朗，近台幣1千6百萬元，是重要的兒童文學獎項，歐玲瀞首先點出白希那得獎的原因，由瑞典文化部長以直播頒獎時說：「林格倫獎的創辦人林格倫，從來沒有害怕向孩子展示世界上沒有那麼陽光的一面，因為他相信孩子及大人，可以找到解決複雜問題的能力，透過閱讀及文學可以來到一個新的世界，白希那的作品也同時有這個魔力！」

書名：《奇怪的媽媽》作者：白希那（Éric Vuillard）譯者：林玗潔出版社：小魯文化出版出版時間：2020年4月10日
書名：《奇怪的媽媽》
作者：白希那（Éric Vuillard）
譯者：林玗潔
出版社：小魯文化出版
出版時間：2020年4月10日

出生韓國的白希那曾到美國加州藝術學校學習動畫製作，早期使用多元媒材的拚貼，到了這幾年使用黏土的方是雕塑成偶，影片中並穿插白希那的工作實況，如何捏塑不同表情及設置立體場景，以及白希那關注都會生活的創作主軸，並跟林格倫相同，也不避諱的揭示生活中是有很多現況不完美的，但透過她溫暖的筆觸，讓人產生正向閱讀的體驗，發現跟自己生活情境相似，並可在當中得到力量。

歐玲瀞帶來今年出版的《我是狗》是以狗狗的視角，也是孩子的視角在探索城市，看生活環境及家庭，對人類來說，狗是寵物，但對狗來講「你就是她的全部」，歐玲瀞也帶了自己小狗的照片到現場，並特別稱讚白希那在作品呈現社區小狗的族譜，並寫出每隻狗的名字，因為狗有名字，表示他是有家、有主人有定位的，有自己故事的。

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

「她寫故事的魔法跟懸念都是有合理性的。」歐玲瀞說，聽說曾經有小朋友問白希那，「妳是不是很喜歡吃東西啊？」沒錯，答案就在《奇怪的媽媽》這本書裡，蛋花湯療癒了感冒的小主角、荷包蛋看起來陽光、蛋包飯有一種固體食物的滿足感，真實反應白希那家居生活溫馨舒坦的一面。

白希那的作品呈現了只要人與人、人與動物之間的情感與連結，儘管生活中有許多不完美及無奈，只要有家、只要有愛，就有更多繼續往前走的動力。這或許也是林格倫大獎，會頒獎給她的原因。

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