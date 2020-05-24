【閱讀沙龍Online】#4 法國作家艾希克．維雅談《2月20日的秘密會議》

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：法國作家艾希克．維雅 播出日期：2020年5月18日 12:30 推薦好書：《2月20日的秘密會議》 (內含影片)

書名：《2月20日的祕密會議（揭穿納粹神話的龔固爾怪物作家小說）》作者：艾希克．維雅（Éric Vuillard）翻譯：陳芳惠出版社：麥田出版出版時間：2019年11月02日

2017年龔固爾文學獎得主，知名作家艾希克．維雅，在法國在台協會協助下，在法國家中錄製短片，成為【2020台北國際書展 線上書展】閱讀沙龍Online#4，第一位線上與大家見面的國際作家！艾希克．維雅先與台北國際書展的讀者打招呼，遺憾今年無法來到台北國際書展，並很開心能藉著影片跟台灣介紹他的最新作品，龔固爾文學獎得獎作品《2月20日的秘密會議》。

艾希克．維雅，是法國當代重要作家，也是電影導演及編劇，寫作多以歷史為主題。《2月20日的祕密會議》是他的第九本創作，也是他榮獲2017年龔固爾文學獎的巔峰之作。影片中，他提到《2月20日的秘密會議》這本書描述的是歐洲二戰時期的真實事件，取材自信件、資料庫及文件。而書中第一個事件便是1933年2月20日的會議，當時納粹才要崛起，希特勒剛就任為總理，參與會議的有希特勒、戈林及24位德國企業鉅子，而這場看似尋常的會議，之後將如何引發歷史上一發不可收拾的影響。

「這本書不是虛構的小說！」艾希克．維雅再次重申，一般傾向把文學等同虛構，把虛構等同想像，但他認為以長遠的文學史看來，文學與想像的關係不深，他以雨果的小說為例，指出好的作品與現實的關係往往更為鮮明而巨大。至於為何要選這件歷史事件來回顧呢？哇！越說越好奇，不如趕緊去買這本打破龔固爾獎先例的好書《2月20日的秘密會議》來一探究竟吧！

歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」活動網址：http://tibeonline.tw./

2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：

一次看更多▼TiBE精選影片▼

本次座談完整版影片

近期閱讀沙龍Online節目表：