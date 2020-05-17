【閱讀沙龍Online】#3 告別從來不告知我們：阿尼默V.S孫梓評

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書名：《小輓：阿尼默漫畫集》作者：阿尼默出版社：大塊文化出版時間：2019年11月1日

以15年的時間累積創作的《小輓》，出手不凡，勇奪2020波隆那童書展新增的拉加茲童書獎青年漫畫類首獎，台北國際書展線上書展「閱讀沙龍Online」請到阿尼默現身說法，由相識多年的副刊主編兼作家孫梓評，溫柔的帶出阿尼默「純情」的創作特色及各種創作趣聞。更多精彩內容，歡迎關注http://tibeonline.tw./。

在肺炎疫情蔓延的時候，很多人來不及與世界上的親人告別就死去，或是很多人必須暫時告別一個地方，孫梓評認為此時最適合閱讀的就是大塊文化出版這本《小輓》。阿尼默以一句話來形容《小輓》，就是「我有很多愛，卻拿不出方式去表達的多情！」這些故事裡人物，一直在他的生活片段反覆的出現，不論在洗澡走路或是忙碌中都會跑出來。而他最後選擇以漫畫的形式，說出這些故事，就像一種紙上影片的感覺。

《小輓》整整動筆三年，阿尼默說自己創作的怪癖就是出門時都要戴口罩，孫梓評笑說：「果然是超超前部署！」他解釋自己不想跟任何人講話，是怕靈魂會被打散，還得一個個抓回來，因此有次太久沒說話，去買廣東粥時，張口兩次時都發不出正確的音，「這好像人魚公主，為了得到你的畫，得要失去你的話！」孫梓評如此美麗的形容，讓阿尼默更加羞澀的笑了。

喜歡在旅行的蒐集各種平常事物小物照片，阿尼默關注目光都是平常的事物，如斑駁牆壁及鏽掉的門，看著照片回憶，然後運用這些肌理材料，在電腦中選取材料運用拼貼配色，因此《小輓》雖是透過電腦，但裡面所有的一筆一畫是來自現實生活中的手作來成型。

最神奇的是阿尼默說自己畫到最後，覺得這些角色是真的存在人世間，關於他們的現在及未來，想著畫著就會忍不住地流下眼淚，這場與孫梓評的訪談中，他們雙方的情誼，彼此合作創作的心路歷程，阿尼默將孫梓評形容為一顆記憶枕頭，如此深情且貼切每位創作者。

（圖／台北書展基金會 提供）

阿尼默的創作來源十分豐富，也談閱讀的文學書籍，如何滋養他，從卡謬的《異鄉人》及村上春樹，近來喜歡臺灣作家吳明益、方清純、張亦絢及陳雪等，各種趣事糗事。一部作品與創作者的生活緊緊相扣，創作背後的故事，都在這裡被溫柔地說出來。

（圖／台北書展基金會 提供）

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