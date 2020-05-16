【閱讀沙龍Online】#2 讓我們一起美麗堅強面對困境：白嘉莉V.S趙政岷

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書名：《白嘉莉 回眸》作者：白嘉莉出版社：時報出版出版時間：2020年1月17日

今年2月因疫情無法跟大家在書展見面的「全台最美的主持人」白嘉莉，應邀成為「2020台北國際書展_閱讀沙龍Online」最美麗的主講人，長年旅居海外，在世界任何一個地方沒有停留超過兩個月的白嘉莉說：「我真的很幸運，留在台灣最安全，口罩很充足，不論白的、粉紅的都買得到，還可以搭配衣服。」想知道更多精彩內容，歡迎關注www.tibeonline.tw。

年輕的朋友可能不太認識白嘉莉，如果你有興趣了解，在70歲時依然保持完美身材比例、優雅動人的談吐秘密，請按下影片播放鍵。拍攝當天，白嘉莉一到現場，就定位後，親切的跟工作人員說：「我來調光！」將她講究細節，在鎂光燈前求盡善盡美的精神顯露無遺，白嘉莉不僅舉手投足都充滿超乎想像的魅力，喜歡畫畫的她，也提到自己閒不下來，去年開始學油畫、壓克力畫，待在臺灣這幾個月，還去鶯歌學做陶藝、畫青花瓷瓶，她的畫展也陸續於2020年10月在新竹及11月在高雄舉辦，邀請讀者們一起欣賞。

（圖／台北書展基金會 提供）

在臺灣螢光幕前活躍10年，1970年代白嘉莉主持的節目，創下超過60%的收視率。時報出版董事長趙政岷，訪問白嘉莉，從父母的乖乖女兒、蛻變為巨星、再嫁給印尼富商的過程，包括買蛋糕點蠟燭過生日，精心的布置卻被老公反問：「是誰死了？」原來印尼習俗是有喪事才用蠟燭，趣事一一呈現。

（圖／台北書展基金會 提供）

主持人趙政岷說，本來書展期間，白嘉莉的沙龍講座，會擠滿很多人，但透過線上書展的播出，「造福更多全球的華人朋友！」因為出版《回眸》回到成長的故鄉，讓更多臺灣人近距離接觸巨星丰采，為什麼70歲的她依然閃閃動人？白嘉莉總是客氣的說，自己真的很幸運，想知道更多的祕密就在影片中，一起來探索保持優雅美麗且堅強的秘密吧！想聽到更多精彩內容，請持續關注台北國際書展線上書展 閱讀沙龍online，活動網址：www.tibeonline.tw。

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