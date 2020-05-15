【閱讀沙龍Online】#1畫出流光裡的中華商場：阮光民V.S小莊談《天橋上的魔術師 圖像版》

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書名：《天橋上的魔術師》作者：吳明益出版社：讀書共和國 / 木馬文化出版時間：2011年12月1日

2020台北國際書展_線上書展，於5月15日首播，盛大推出漫畫家小莊和阮光民神級對談，《天橋上的魔術師》創作圖像版，影片中互虧、笑點不停，聊到台北國際書展，攜手聊防疫，也聊創作。更多內容請關注線上書展網址：www.tibeonline.tw。

阮光民深情談到書展跟自己的情感，書展對他而言是一個重要的場合，不僅常逛並與畫家、出版社及小說家相互交流，也藉機到隔壁棚聽演講的故事，記得有聽到書展大獎得主李玟萱談《無家者》的流浪漢故事，聽別人的人生故事，小莊立馬說：「想到自己？」阮光民也笑回：「未來的自己！」小莊說，對於書展最期待的就是兩人跟吳明益的對談，因為漫畫家辦座談會，大概就是30個人，若是透過人氣爆棚吳明益，就可以吸引如遊覽車一台一台蜂湧的讀者。

（圖／台北書展基金會 提供）

（圖／台北書展基金會 提供）

《天橋上魔術師》圖像版創作歷經4年多，半途加入的小莊，笑稱只能挑剩的畫。今年書以2本漫畫、1本別冊的型式於一月出版，兩人第一時間拿到書，反而先看對方怎麼畫。阮光民笑說，看小莊的書比看自己的還興奮。小莊說《天橋上的魔術師》圖像版一次出三本，翻書有玄機，阮光民的右翻，他畫的左翻，別冊裡有三人對談，創作過程及圖像見解，皆非常珍貴，奉勸讀者三本一起買，缺任何一本都很可惜。

不過，改編吳明益的作品，壓力不小。阮光民笑說，第一次和吳見面就很緊張，連吃飯都不敢亂動。小莊笑說，他最怕的壓力來自喜愛吳明益的讀者，因為怎麼改編，大家都在看。而疫情蔓延，時間一多，小莊自虧追劇功力大增，用五色原子筆塗鴉，不少得意作po在IG上。阮光民說，防疫對漫畫家影響不大，「我是畫圖、遛狗，再畫圖、再遛狗。」愛狗之情顯露無疑，錄影現場，阮光民家中鬆獅犬「壯壯」，號稱「大壯董事長」的現身馬上萌殺全場，果然讓工作人員拍到差點忘了正事！更多《天橋上的魔術師》圖像創作秘辛，就在影片中，歡迎上線觀看小莊和阮光民的更多秘辛。未來更多內容請關注2020台北國際書展 線上書展」網址：www.tibeonline.tw及閱讀沙龍Online！

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