快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

聯合新聞網 / 台北國際書展
為不讓書迷朋友樓下遺憾，今年首次將台北國際書展線上化，系上展期即日起至6月30日，內容豐富同樣精彩可期！（圖／台北書展基金會　提供）
為不讓書迷朋友樓下遺憾，今年首次將台北國際書展線上化，系上展期即日起至6月30日，內容豐富同樣精彩可期！（圖／台北書展基金會　提供）

在各界殷切的企盼下，2020台北國際書展終於在5月15日起，和大家在線上相見！史上首度，台北國際書展規劃線上書展，以「閱讀新風景Online」為主題，策畫四大閱讀焦點，包括「主題展」、超過500部閱讀線上影片的「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」千本好書及推廣近期藝文活動的「閱讀大小事」等，總計串聯上百家參展出版社參與，歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，盡情觀賞、參與線上書展。

文化部主辦、台北書展基金會承辦之2020年第28屆台北國際書展，全民防疫優先，在3月18日宣布取消實體展覽辦理後，為了創造另一波「閱讀新風景」，由文化部及書展基金會規劃，邀請2020年的參展出版社加入線上書展，讓每年超過50萬人次的台北國際書展，不為疫情阻隔距離，重新搭起閱讀的橋樑，繼續傳遞閱讀的溫暖。

閱讀新風景 線上書展開展

2020台北國際書展以「閱讀新風景Online」為主題，於5月15日至6月30日線上展出，四大主題包括：「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」等。

2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」是即時親炙作家的超夯活動，書展精選愛書人最期盼的名家創作者，提供讀者與作家線上相聚的時光。其中，「TiBE精選」單元邀約參展出版社和創作者參與，規劃共計28場閱讀活動，其中21場於獨立書店錄影拍攝，邀請國內書展大獎得主或知名作家、插畫漫畫創作者，以朗讀、訪談等的方式進行，同時也分享個人防疫日常及舒心小秘方，場場精彩火花不斷，並有來自法國、德國、香港等國際作家錄製7部影片加入，讓讀者在家也能共享源源不絶的驚喜。共計有超過40位國內外作家、插畫家、漫畫家共襄盛舉、參與製作「TiBE精選」閱讀沙龍Online節目。

閱讀新風景Online線上書展，四大主題包括「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。（圖／台北書展基金會　提供）
閱讀新風景Online線上書展，四大主題包括「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。（圖／台北書展基金會　提供）

5月15日起 中午12點半 閱讀沙龍Online

台北國際書展特別精選籌製28場「閱讀沙龍Online」活動卡司強強滾！自5月15日起至6月11日止，每天中午12點半，天天一場精采講座於「閱讀沙龍Online」新鮮上架，首日將播出「2020台北國際書展_閱讀新風景Online」廣告影片之外，並由金漫獎得主小莊及阮光民盛大打頭陣「畫出流光裡的中華商場--阮光民、小莊談《天橋上魔術師 圖像版》」，歡迎大家上線來共享閱讀帶來源源不絶的驚喜。

此外，5月16日將推出「最美麗的主持人」的白嘉莉與時報董事長趙政岷的對談「讓我們一起美麗堅強面對困境」、5月17日由2020波隆那書展拉加茲童書獎青年漫畫類首獎阿尼默與作家孫梓評感性分享；「告別從來不告知我們」並邀集信誼幼兒文學獎得主周見信、知名樂評人焦元溥、2020書展大獎得主黃一峰、蔡慶樺、胡晴舫及陳怡如，華文靈異天后笭菁等人的熱情參與，凝聚主題展覽、作家開講座、推薦選書、出版動態於一身，盡在「2020台北國際書展 閱讀新風景Online」！

來自國際的熱情參與　閱讀沙龍星光閃耀

1. 法國館及作家積極參展

長年與台北國際書展合作深厚的法國在台協會，除了邀請知名作家艾希克．維雅、艾曼紐．勒帕吉在法國自家錄製短片，將分別於5月18日及5月26日「閱讀沙龍Online」首播，於與國內的愛書人線上交流之外，也同步在台北號召更多法國作家和出版人，一起參加閱讀新風景TiBE Online。

法國館積極參加線上書展，陣容包括愛莎．莫珞潔維琪閒聊創意獨具的立體書、塞西兒．帕盧辛斯基暢談多媒體數位出版、心理調節師嵐士義分享紓壓小技巧以及2019年曾經來參加台北書展的艾力克．菲耶熱情問候台灣的讀者。此外，信鴿法國書店將介紹蒙特伊童書展的小金塊選書；法國巴黎銀行翻譯獎首獎得主王紹中、台灣法語新書Booktuber獎得主賴亭卉、吳秉松，都將與更多法語作品同好一起討論翻譯的課題還有閱讀的樂趣。密切關注法國在台協會Youtube頻道，中文、法文知性體驗一次滿足！

2. 德國作家魅力上陣

台北歌德學院同樣魅力上陣，邀請德國以轉型正義議題聞名的重量級作家羅南．史坦格，從新聞紀實寫作到當代歷史回饋，將於5月30日「閱讀沙龍Online」播出為讀者朗讀《大審判家弗里茲・鮑爾：看檢察總長如何翻轉德國的歷史》(台灣商務)；以及創造一場東、西柏林兩地動物園時空旅行的自由記者揚．蒙浩特，將於5月22日「閱讀沙龍Online」向台北書展的讀者們述說一則驚奇故事- -《分裂的動物們：隔著冷戰鐵幕的動物園生存競賽，揭露東西柏林不為人知的半世紀常民史》（木馬文化）由市井小民的眼光發現你我所不熟悉的另一個柏林。

3. 香港作家發揮真功夫

電影工業大城傲視全球的香港，更是卯盡全力發揮影像真功夫，香港聯合出版集團隆重推出深情質感的楊凡導演於5月20日「閱讀沙龍Online」娓娓道來榮獲2019威尼斯影展最佳劇本獎、由張艾嘉、趙薇、吳彥祖等明星加持配音的動畫作品《繼臺園七號》(香港三聯)、知性的甘國亮於5月28日「閱讀沙龍Online」回味歷年主持機緣交會發亮的李安、莫文蔚、舒淇那麼多精彩人物機鋒代表作《我問人．人問我》(香港中華)，還有青春振奮的米哈（本名何建宗）於5月24日「閱讀沙龍Online」執著文學的勇氣、談《讓希望催促自己趕路》(香港三聯)與閱讀的時代力等等，場場精彩，不可錯過。

出版社推薦 閱讀沙龍500場　亮點搶先看

除書展精選的影片播出之外，「閱讀沙龍Online」也為參展出版社開闢一個「出版社推薦」專區，為出版社自製的節目影音增取眼球注意力，增加影音來源多元及開放性，書展停辦但閱讀不停息，將書展作為推廣閱讀活動的平台，由參展出版社提供超過500部線上閱讀影片，讓讀者享受另一種數位逛展的體驗。

六大主題展　Online逛到飽

每年台北國際書展主題展，向來都是吸引民眾參觀書展的重要指標。今年規劃六個線上主題展，包括「費里尼的美味人生插畫展」、「2020台北國際書展大獎」、「2020金蝶獎」、「走～讀博物館」文化部七館聯展、「國美館‧藝時代漫漫讀」及「中小學生讀物選介主題展」等，民眾可以點選進入看到精采插畫作品、得獎好書推薦，呈現台灣年度優質創作，並串聯策展單位的主題展，如「走～讀博物館」文化部七館聯展將以3D展館呈現，帶領讀者體驗線上另類逛展樂趣。

1. 費里尼的美味人生插畫展

2020年適逢義大利國寶名導費里尼（Federico Fellini）誕辰100週年，義大利全境都策畫多項展覽與紀念活動，緬懷這位經典電影大師，台北書展基金會與義大利經濟貿易文化推廣辦事處，也共同籌劃「費里尼的美味人生」插畫特展，以饗書展讀者。

食物是費里尼電影中的精隨，親手繪製的插畫與手稿，呈現費里尼漫畫與插畫方面的創作天分。他筆下的各類佳餚就如同他的電影，像夢境ㄧ般令人著迷。「費里尼的美味人生」插畫展以線上形式，展出19幅珍貴畫作，持續在百年後為大眾帶來驚奇。

即使從今日的眼光來看，費里尼的作品仍然是創意十足的語言，影響現代甚至後世。2019年年底在費里尼的家鄉里米尼（Rimini），同步舉辦了【費里尼100，傳奇不朽】大展。這個展覽精彩詮釋費里尼一生對於電影界及世界文化的貢獻，包括他影像作品中夢境寫實的電影片段、角色對白、華美戲服以及他和靈魂伴侶茱莉葉塔．瑪西娜(Giulietta Masina)共處的種種生活點滴。

【費里尼100，傳奇不朽】線上探訪：點我看更多+

2. 2020台北國際書展大獎

書展大獎自2008年設立以來，不僅受到作者和出版同業的讚賞與支持，也是推薦國內讀者選書的主要指標參考，與出版界具有影響力的獎項。

防疫更需要頭好壯壯，2020書展大獎線上展覽，詳細介紹得獎作品、作家，集合展出台灣原創的年度得獎佳作，同時連結至各出版社官網或FB，積極創造書籍銷售。

3. 2020金蝶獎

「金蝶獎」台灣出版設計大獎，是出版裝幀設計的最高榮譽，鼓勵和表揚台灣書籍設計者與出版者，透過線上展覽傳達書籍設計的流行與美感。

2020金蝶獎線上展覽，除了詳細介紹書籍封面、設計理念、設計師背景之外，書籍設計師的聯繫方式也能更廣為人知，銜接更多合作機會，帶動台灣出版美學的再進化。

4. 串聯「走～讀博物館」、「國美館‧藝時代漫漫讀」、「中小學生讀物選介主題展」豐富讀者視野

2020台北國際書展透過所有參展單位的群策群力，囊括多項精彩主題展覽，包括「走～讀博物館」文化部七館聯展以3D展館現身、「國美館‧藝時代漫漫讀」將先推出線上閱讀內容，並預計於6月更新「國美館‧藝時代漫漫讀」主題展內容，「中小學生讀物選介主題展」則串聯網站推薦優良讀物，都將豐富讀者視野，體驗更多元的遊樂趣。

Online Book秀 線上飽覽新書

每年台北國際書展期間是國內出版社百花爭鳴的黃金檔期。「2020台北國際書展Online Book 秀」邀集國內各參展單位精選1至10本書展當季重點新書，以圖文呈現方式，於介紹頁面串聯至出版社的官網或粉絲頁，提供讀者不容錯過精彩好書的瀏覽機會。目前參展單位參與踴躍，已有超過百家出版社、累積千本新書，讓讀者在家也能享受逛書展的樂趣。

台北國際書展特別精選籌製28場「閱讀沙龍Online」活動卡司堅強，不容錯過！（圖／台北書展基金會　提供）
台北國際書展特別精選籌製28場「閱讀沙龍Online」活動卡司堅強，不容錯過！（圖／台北書展基金會　提供）

2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online

將持續更新參展單位提供的最新閱讀線上影片及資訊，為盛大歡迎閱讀盛事，udn 聯合新聞網閱讀頻道也在本專欄中同步精選閱讀影片，歡迎隨時關注！

◆線上展期：5/15-6/30

◆線上書展 活動網址：tibeonline.tw

◆線上書展精彩廣告：

◆台北國際書展FB：點我看更多+

◆udn 閱讀頻道特別製作一目瞭然節目表，歡迎多多利用與分享轉貼！


2020台北國際書展閱讀沙龍Online_TiBE精選節目

2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」將於5月15日起至6月11日，每天中午12:30首播。鎖定台北國際書展線上書展，輕鬆上網，享受5月書展到你家的樂趣！

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）
（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）
（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）
（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）


台北國際書展 義大利 電影 文化部

相關新聞

台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

史上首度，台北國際書展規劃線上書展，以「閱讀新風景Online」為主題，策畫四大閱讀焦點，包括「主題展」、超過500部閱讀線上影片的「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」千本好書及推廣近期藝文活動的「閱讀大小事」等，總計串聯上百家參展出版社參與，歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，盡情觀賞、參與線上書展。

書展有文創市集？文創師論壇、手作體驗展現新魅力

本次台北國際書展首設「書展市集」體驗生活美學也在二樓展區，邀請臺北市文創產業交流協會規劃，將「流浪方舟」航行在各大街頭，具有獨特魅力的文創師聚集，首次進駐書展市集，以四大主題「市集、體驗、論壇、交流」，不僅帶給文創師新接觸，與書香共舞，也將更為鮮活有趣，期待不同的元素加入，豐沛閱讀層次。

書展延期閱讀不停息 逛線上書展超值又防疫

年度閱讀盛事台北國際書展因防疫考量延至５月舉行，讓許多讀者覺得可惜。所幸除了到實體店鋪購買紙本書之外，在線上書展購買電子書、並且用自己的手機、平板閱讀，就能避開人群、邊讀書邊防疫。

武漢疫情延燒！ 台北國際書展將順延至5月舉行

文化部為求慎重，於昨（29）日晚間邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議。綜合評估後，文化部說明，疫情判斷須尊重中央流行疫情指揮中心......

焦點展位／走～讀文化部七大博物館

「走~讀博物館」是文化部所屬七館為臺北書展策劃的聯展。書本曾是人生難題最重要的智慧藥箴，然而在今天，走一趟文化部散布臺灣南東北西的博物館，其實療效並不遜於一本好書。以「出版品」及「閱讀」作為博物館與書展的連結，在解答人生千古難題之餘，更將透過各館獨立微策展，展現各自鮮明而專業的主題特色。

因應武漢肺炎 台北書展續辦否 今午前決定

第廿八屆台北國際書展，預定二月四日至九日於台北世貿一館舉行，卻遇上武漢肺炎疫情進入高峰期。為了參展者和觀眾健康著想，台北書展基金會與文化部、出版業代表昨傍晚緊急開會，支持續辦、取消和延期業者都有，文化部今天中午前公布最後決定。

書展新特色！閱讀森林主題館專為「兒童」打造互動體驗

台北國際書展在2020新春農曆年後，在1樓童書新樂園規劃「閱讀森林主題館」打造成一座迎接孩子、大人們走入故事的「閱讀森林」，邀請大家一起「閱讀新風景」！

書展藍沙龍藏亮點！別錯過義大利名導費里尼的美味人生插畫展

今年台北國際書展因應時事，規劃許多不同主題的特展。在台北世貿一館1樓藍沙龍旁的空間規劃區舉辦「費里尼的美味人生插畫展」將義大利名導費里尼電影作品的精髓與其化作一致，呈現童年、夢境與食物的特色，相當別具看點。

國美館／藝時代漫漫讀！用「漫畫」說段臺灣藝術史給你聽

藝術家的故事也能科技化嗎？2/4-9台北國際書展期間，由國立臺灣美術館全新策劃的「國美館_藝時代漫漫讀」主題館，展覽主視覺配合本館在108-109年度執行的臺灣美術漫畫繪製出版計畫，讓民眾一窺臺漫作家HOM如何形塑臺灣藝術家的角色個性、特點、動作，並創造成為漫畫中的靈魂人物．．．．．．

2020台北書展主題廣場&沙龍 完整活動節目表

2020第28屆台北國際書展（2/4-2/9）正式開展，2月4日將於台北國際世貿中心一館盛大舉行，今年書展節節高升，擴增一館二樓打造全新閱讀風貎，從一樓「童書新樂園」到二樓「走~讀博物館」、「書展市集」，大小讀者都能發掘多重驚喜。 除此之外，主題廣場與各個沙龍也準備活動相當豐富精采，歡迎大家一起踴躍參加。

圓神出版／化身古物修復師！《劍魂如初》小說＋VR翻玩感官新體驗

由臺灣作家懷觀創作的奇幻小說《劍魂如初》和《劍魂如初2：山河如故》獲得文化部「創IP秀4D實驗計畫」徵選通過，以小說為底本、由未來式互動藝術主創的VR互動劇場《傳承之書》，將於國際書展「數位主題館」初登場。

時報出版／顏擇雅導讀哈金短篇小說《光天化日》

《光天化日》是一本互連短篇集(collection of interconnected stories)。短篇與短篇之間要互相關連，方式有很多。

熱門新聞

台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

【文學台灣： 新北篇3】馮平／少年的巷口

【青春名人堂】吳毅平／中東騙術

【動物浮世繪】浪浪別哭／讓我陪你等家

雷驤／小銅鈴

【話題徵文：放不下的玩具】沈鴻元／選玩具？還來得及！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。