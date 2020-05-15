台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

在各界殷切的企盼下，2020台北國際書展終於在5月15日起，和大家在線上相見！史上首度，台北國際書展規劃線上書展，以「閱讀新風景Online」為主題，策畫四大閱讀焦點，包括「主題展」、超過500部閱讀線上影片的「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」千本好書及推廣近期藝文活動的「閱讀大小事」等，總計串聯上百家參展出版社參與，歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，盡情觀賞、參與線上書展。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦之2020年第28屆台北國際書展，全民防疫優先，在3月18日宣布取消實體展覽辦理後，為了創造另一波「閱讀新風景」，由文化部及書展基金會規劃，邀請2020年的參展出版社加入線上書展，讓每年超過50萬人次的台北國際書展，不為疫情阻隔距離，重新搭起閱讀的橋樑，繼續傳遞閱讀的溫暖。

閱讀新風景 線上書展開展

2020台北國際書展以「閱讀新風景Online」為主題，於5月15日至6月30日線上展出，四大主題包括：「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」等。

2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」是即時親炙作家的超夯活動，書展精選愛書人最期盼的名家創作者，提供讀者與作家線上相聚的時光。其中，「TiBE精選」單元邀約參展出版社和創作者參與，規劃共計28場閱讀活動，其中21場於獨立書店錄影拍攝，邀請國內書展大獎得主或知名作家、插畫漫畫創作者，以朗讀、訪談等的方式進行，同時也分享個人防疫日常及舒心小秘方，場場精彩火花不斷，並有來自法國、德國、香港等國際作家錄製7部影片加入，讓讀者在家也能共享源源不絶的驚喜。共計有超過40位國內外作家、插畫家、漫畫家共襄盛舉、參與製作「TiBE精選」閱讀沙龍Online節目。

閱讀新風景Online線上書展，四大主題包括「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Book 秀」及「閱讀大小事」。（圖／台北書展基金會 提供）

5月15日起 中午12點半 閱讀沙龍Online

台北國際書展特別精選籌製28場「閱讀沙龍Online」活動卡司強強滾！自5月15日起至6月11日止，每天中午12點半，天天一場精采講座於「閱讀沙龍Online」新鮮上架，首日將播出「2020台北國際書展_閱讀新風景Online」廣告影片之外，並由金漫獎得主小莊及阮光民盛大打頭陣「畫出流光裡的中華商場--阮光民、小莊談《天橋上魔術師 圖像版》」，歡迎大家上線來共享閱讀帶來源源不絶的驚喜。

此外，5月16日將推出「最美麗的主持人」的白嘉莉與時報董事長趙政岷的對談「讓我們一起美麗堅強面對困境」、5月17日由2020波隆那書展拉加茲童書獎青年漫畫類首獎阿尼默與作家孫梓評感性分享；「告別從來不告知我們」並邀集信誼幼兒文學獎得主周見信、知名樂評人焦元溥、2020書展大獎得主黃一峰、蔡慶樺、胡晴舫及陳怡如，華文靈異天后笭菁等人的熱情參與，凝聚主題展覽、作家開講座、推薦選書、出版動態於一身，盡在「2020台北國際書展 閱讀新風景Online」！

來自國際的熱情參與 閱讀沙龍星光閃耀

1. 法國館及作家積極參展

長年與台北國際書展合作深厚的法國在台協會，除了邀請知名作家艾希克．維雅、艾曼紐．勒帕吉在法國自家錄製短片，將分別於5月18日及5月26日「閱讀沙龍Online」首播，於與國內的愛書人線上交流之外，也同步在台北號召更多法國作家和出版人，一起參加閱讀新風景TiBE Online。

法國館積極參加線上書展，陣容包括愛莎．莫珞潔維琪閒聊創意獨具的立體書、塞西兒．帕盧辛斯基暢談多媒體數位出版、心理調節師嵐士義分享紓壓小技巧以及2019年曾經來參加台北書展的艾力克．菲耶熱情問候台灣的讀者。此外，信鴿法國書店將介紹蒙特伊童書展的小金塊選書；法國巴黎銀行翻譯獎首獎得主王紹中、台灣法語新書Booktuber獎得主賴亭卉、吳秉松，都將與更多法語作品同好一起討論翻譯的課題還有閱讀的樂趣。密切關注法國在台協會Youtube頻道，中文、法文知性體驗一次滿足！

2. 德國作家魅力上陣

台北歌德學院同樣魅力上陣，邀請德國以轉型正義議題聞名的重量級作家羅南．史坦格，從新聞紀實寫作到當代歷史回饋，將於5月30日「閱讀沙龍Online」播出為讀者朗讀《大審判家弗里茲・鮑爾：看檢察總長如何翻轉德國的歷史》(台灣商務)；以及創造一場東、西柏林兩地動物園時空旅行的自由記者揚．蒙浩特，將於5月22日「閱讀沙龍Online」向台北書展的讀者們述說一則驚奇故事- -《分裂的動物們：隔著冷戰鐵幕的動物園生存競賽，揭露東西柏林不為人知的半世紀常民史》（木馬文化）由市井小民的眼光發現你我所不熟悉的另一個柏林。

3. 香港作家發揮真功夫

以電影工業大城傲視全球的香港，更是卯盡全力發揮影像真功夫，香港聯合出版集團隆重推出深情質感的楊凡導演於5月20日「閱讀沙龍Online」娓娓道來榮獲2019威尼斯影展最佳劇本獎、由張艾嘉、趙薇、吳彥祖等明星加持配音的動畫作品《繼臺園七號》(香港三聯)、知性的甘國亮於5月28日「閱讀沙龍Online」回味歷年主持機緣交會發亮的李安、莫文蔚、舒淇那麼多精彩人物機鋒代表作《我問人．人問我》(香港中華)，還有青春振奮的米哈（本名何建宗）於5月24日「閱讀沙龍Online」執著文學的勇氣、談《讓希望催促自己趕路》(香港三聯)與閱讀的時代力等等，場場精彩，不可錯過。

出版社推薦 閱讀沙龍500場 亮點搶先看

除書展精選的影片播出之外，「閱讀沙龍Online」也為參展出版社開闢一個「出版社推薦」專區，為出版社自製的節目影音增取眼球注意力，增加影音來源多元及開放性，書展停辦但閱讀不停息，將書展作為推廣閱讀活動的平台，由參展出版社提供超過500部線上閱讀影片，讓讀者享受另一種數位逛展的體驗。

六大主題展 Online逛到飽

每年台北國際書展主題展，向來都是吸引民眾參觀書展的重要指標。今年規劃六個線上主題展，包括「費里尼的美味人生插畫展」、「2020台北國際書展大獎」、「2020金蝶獎」、「走～讀博物館」文化部七館聯展、「國美館‧藝時代漫漫讀」及「中小學生讀物選介主題展」等，民眾可以點選進入看到精采插畫作品、得獎好書推薦，呈現台灣年度優質創作，並串聯策展單位的主題展，如「走～讀博物館」文化部七館聯展將以3D展館呈現，帶領讀者體驗線上另類逛展樂趣。

1. 費里尼的美味人生插畫展

2020年適逢義大利國寶名導費里尼（Federico Fellini）誕辰100週年，義大利全境都策畫多項展覽與紀念活動，緬懷這位經典電影大師，台北書展基金會與義大利經濟貿易文化推廣辦事處，也共同籌劃「費里尼的美味人生」插畫特展，以饗書展讀者。

食物是費里尼電影中的精隨，親手繪製的插畫與手稿，呈現費里尼漫畫與插畫方面的創作天分。他筆下的各類佳餚就如同他的電影，像夢境ㄧ般令人著迷。「費里尼的美味人生」插畫展以線上形式，展出19幅珍貴畫作，持續在百年後為大眾帶來驚奇。

即使從今日的眼光來看，費里尼的作品仍然是創意十足的語言，影響現代甚至後世。2019年年底在費里尼的家鄉里米尼（Rimini），同步舉辦了【費里尼100，傳奇不朽】大展。這個展覽精彩詮釋費里尼一生對於電影界及世界文化的貢獻，包括他影像作品中夢境寫實的電影片段、角色對白、華美戲服以及他和靈魂伴侶茱莉葉塔．瑪西娜(Giulietta Masina)共處的種種生活點滴。

【費里尼100，傳奇不朽】線上探訪：點我看更多+

2. 2020台北國際書展大獎

書展大獎自2008年設立以來，不僅受到作者和出版同業的讚賞與支持，也是推薦國內讀者選書的主要指標參考，與出版界具有影響力的獎項。

防疫更需要頭好壯壯，2020書展大獎線上展覽，詳細介紹得獎作品、作家，集合展出台灣原創的年度得獎佳作，同時連結至各出版社官網或FB，積極創造書籍銷售。

3. 2020金蝶獎

「金蝶獎」台灣出版設計大獎，是出版裝幀設計的最高榮譽，鼓勵和表揚台灣書籍設計者與出版者，透過線上展覽傳達書籍設計的流行與美感。

2020金蝶獎線上展覽，除了詳細介紹書籍封面、設計理念、設計師背景之外，書籍設計師的聯繫方式也能更廣為人知，銜接更多合作機會，帶動台灣出版美學的再進化。

4. 串聯「走～讀博物館」、「國美館‧藝時代漫漫讀」、「中小學生讀物選介主題展」豐富讀者視野

2020台北國際書展透過所有參展單位的群策群力，囊括多項精彩主題展覽，包括「走～讀博物館」文化部七館聯展以3D展館現身、「國美館‧藝時代漫漫讀」將先推出線上閱讀內容，並預計於6月更新「國美館‧藝時代漫漫讀」主題展內容，「中小學生讀物選介主題展」則串聯網站推薦優良讀物，都將豐富讀者視野，體驗更多元的遊樂趣。

Online Book秀 線上飽覽新書

每年台北國際書展期間是國內出版社百花爭鳴的黃金檔期。「2020台北國際書展Online Book 秀」邀集國內各參展單位精選1至10本書展當季重點新書，以圖文呈現方式，於介紹頁面串聯至出版社的官網或粉絲頁，提供讀者不容錯過精彩好書的瀏覽機會。目前參展單位參與踴躍，已有超過百家出版社、累積千本新書，讓讀者在家也能享受逛書展的樂趣。

台北國際書展特別精選籌製28場「閱讀沙龍Online」活動卡司堅強，不容錯過！（圖／台北書展基金會 提供）

2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online

將持續更新參展單位提供的最新閱讀線上影片及資訊，為盛大歡迎閱讀盛事，udn 聯合新聞網閱讀頻道也在本專欄中同步精選閱讀影片，歡迎隨時關注！

◆線上展期：5/15-6/30

◆線上書展 活動網址：tibeonline.tw

◆線上書展精彩廣告：

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◆udn 閱讀頻道特別製作一目瞭然節目表，歡迎多多利用與分享轉貼！

2020台北國際書展閱讀沙龍Online_TiBE精選節目

2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」將於5月15日起至6月11日，每天中午12:30首播。鎖定台北國際書展線上書展，輕鬆上網，享受5月書展到你家的樂趣！

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）