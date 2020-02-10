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書展延期閱讀不停息 逛線上書展超值又防疫

聯合新聞網 / 讀.書.人

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年度閱讀盛事台北國際書展因防疫考量延至５月舉行，讓許多讀者覺得可惜。所幸除了到實體店鋪購買紙本書之外，在線上書展購買電子書、並且用自己的手機、平板閱讀，就能避開人群、邊讀書邊防疫。

武漢疫情延燒！ 台北國際書展將順延至5月舉行

文化部為求慎重，於昨（29）日晚間邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議。綜合評估後，文化部說明，疫情判斷須尊重中央流行疫情指揮中心......

焦點展位／走～讀文化部七大博物館

走~讀博物館　七館聯展有好禮 「走~讀博物館」是文化部所屬七館為臺北書展策劃的聯展。書本曾是人生難題最重要的智慧藥箴，然而在今天，走一趟文化部散布臺灣南東北西的博物館，其實療效並不遜於一本好書。聯展

因應武漢肺炎 台北書展續辦否 今午前決定

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台北國際書展在2020新春農曆年後，在1樓童書新樂園規劃「閱讀森林主題館」打造成一座迎接孩子、大人們走入故事的「閱讀森林」，邀請大家一起「閱讀新風景」！

書展藍沙龍藏亮點！別錯過義大利名導費里尼的美味人生插畫展

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國美館／藝時代漫漫讀！用「漫畫」說段臺灣藝術史給你聽

藝術家的故事也能科技化嗎？2/4-9台北國際書展期間，由國立臺灣美術館全新策劃的「國美館_藝時代漫漫讀」主題館，展覽主視覺配合本館在108-109年度執行的臺灣美術漫畫繪製出版計畫，讓民眾一窺臺漫作家HOM如何形塑臺灣藝術家的角色個性、特點、動作，並創造成為漫畫中的靈魂人物．．．．．．

2020台北書展主題廣場&沙龍 完整活動節目表

2020第28屆台北國際書展（2/4-2/9）正式開展，2月4日將於台北國際世貿中心一館盛大舉行，今年書展節節高升，擴增一館二樓打造全新閱讀風貎，從一樓「童書新樂園」到二樓「走~讀博物館」、「書展市集」，大小讀者都能發掘多重驚喜。 除此之外，主題廣場與各個沙龍也準備活動相當豐富精采，歡迎大家一起踴躍參加。

圓神出版／化身古物修復師！《劍魂如初》小說＋VR翻玩感官新體驗

由臺灣作家懷觀創作的奇幻小說《劍魂如初》和《劍魂如初2：山河如故》獲得文化部「創IP秀4D實驗計畫」徵選通過，以小說為底本、由未來式互動藝術主創的VR互動劇場《傳承之書》，將於國際書展「數位主題館」初登場。

時報出版／顏擇雅導讀哈金短篇小說《光天化日》

《光天化日》是一本互連短篇集(collection of interconnected stories)。短篇與短篇之間要互相關連，方式有很多。

台灣法語譯者協會／《尼采》奪2019法譯大獎！ 2/4將在書展頒獎

台灣法語譯者協會今日宣布2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】由王紹中先生以譯作《尼采》榮獲首獎。

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