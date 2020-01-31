武漢疫情延燒！ 台北國際書展將順延至5月舉行

考量維持參與度及品質，今年台北國際書展原訂2/4-2/7展期將延至五月舉行。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

文化部所屬各場館於春節期間皆已展開防疫措施並如常開放，惟原訂2月4日開幕之台北國際書展屬近六十萬人次參與之大型國際交流室內商展活動，互動性高，展期將有近千場沙龍活動，今年兒童書區亦將首度移入世貿一館作為展覽重點，出版業界反映若如期辦理，參展單位及民眾參與意願恐受影響，文化部為求慎重，於昨（29）日晚間邀集財團法人台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議。綜合評估後，文化部說明，疫情判斷須尊重中央流行疫情指揮中心，中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會並未要求暫停辦理，惟經電話徵詢及與會業者大多認為參觀人次必受影響，加以兒童書區首度於同館辦理，家長之與會意願將更受影響，而且部分國際參展單位和各國作者已陸續取消來台，業者參展效益恐難符預期，因此，文化部與書展基金會共同決定，基於辦理成效及品質考量，本屆台北國際書展將延期至5月7日（四）至5月12日（二）舉行，期能維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗。文化部並將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，並妥善規劃延期方案，給予必要協助。鄭麗君部長表示，書展延期，閱讀不停息，文化部將先於二月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。

台北國際書展係由文化部主辦、財團法人台北書展基金會執行之大型國際交流室內商展活動，原訂2月4日（二）至2月9日（日）於世貿一館舉行，歷年平均參觀人次近六十萬，近年來每屆亦開展近千場沙龍活動，互動性高。今年共計有675間出版社參展，原規劃有國際近五十國出版單位及作者將來台與會。今年兒童書區亦將首度移入世貿一館，安排多項互動活動。中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會並未要求暫停辦理，文化部所屬各場館皆如常開放並亦已展開防疫措施，惟出版業界反映若台北國際書展如期辦理，民眾參與意願恐受影響致使辦理效益不佳，建議文化部應延期辦理。

文化部與書展基金會於昨（29）日召集參展業者及公協會代表會商後，有如下考量：首先，民眾參與意願恐相當程度受影響。其次，原規劃國際有近五十國出版單位及作者將來台與會，惟書展基金會近期已接獲部分參展單位、出版社、版權人及受邀作家反映希望延期，部分國際參展單位和國外作家已陸續表示將取消來台。第三，因書展亦將兒童書區移入世貿一館舉辦，家長與老師帶小朋友參觀書展意願恐更受影響，致業者參展效益難符預期。綜合考量後，基於維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗，文化部和書展基金會共同決定本屆書展將延至五月舉行。此外，文化部並將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，妥善規劃延期方案，給予必要協助，並將於二月邀請各參展單位共同發起閱讀推廣活動，鼓勵各界購書。

1. 關於讀者權益，凡書展預售票券都可以於新展期延續使用，若退票亦可受理，不受任何影響。

2.2020台北國際書展的國內外參展出版社，將於世貿一館一二樓原來展館及原有展位辦理。