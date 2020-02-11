書展有文創市集？文創師論壇、手作體驗展現新魅力

（※2020年2月4日更新：提醒您，2020台北國際書展因「武漢肺炎疫情」考量，展期延至5/7-12舉行， +點我看完整報導）

書展市集 流浪方舟

本次台北國際書展首設「書展市集」體驗生活美學也在二樓展區，邀請臺北市文創產業交流協會規劃，將「流浪方舟」航行在各大街頭，具有獨特魅力的文創師聚集，首次進駐書展市集，以四大主題「市集、體驗、論壇、交流」，不僅帶給文創師新接觸，與書香共舞，也將更為鮮活有趣，期待不同的元素加入，豐沛閱讀層次。

臺灣目前的文創師，往往流浪於各個市集，找尋著自己的伯樂，2020年台北國際書展，以「書展市集」拓展五感體驗，內容包含獨立創作、文創商品及課程講座等，在此特邀喜歡手作、喜歡閱讀、找商品、找知識的您一同參與。

（圖／台北書展基金會 提供）

（圖／台北書展基金會 提供）

（圖／台北書展基金會 提供）

書展市集（H800）

展出時間：2020年5月7日-5月12日。

展出地點：台北國際書展，台北世貿一館2樓