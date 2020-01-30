焦點展位／走～讀文化部七大博物館

（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

走~讀博物館 七館聯展有好禮

「走~讀博物館」是文化部所屬七館為臺北書展策劃的聯展。書本曾是人生難題最重要的智慧藥箴，然而在今天，走一趟文化部散布臺灣南東北西的博物館，其實療效並不遜於一本好書。聯展位在二樓、內容分為三區。

（1）中庭最熱鬧──文化部共同形象空間，標榜「文化多樣性」的成果和趣味

（2）專業看門道──各館微型獨立策展空間，各顯本領展示獨家典藏、專業亮點

（3）後院慢慢聊──面對面深度互動空間，包括生動的新書座談、影音放送、悅讀體驗等參與式活動。

「走，讀博物館」，由國立臺灣博物館、國立歷史博物館、國立傳統藝術中心、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣文學館、國立臺灣歷史博物館、國家人權博物館等七館聯展。以「出版品」及「閱讀」作為博物館與書展的連結，在解答人生千古難題之餘，更將透過各館獨立微策展，展現各自鮮明而專業的主題特色，創造深度悅讀及文化體驗。

現場另有踩點闖關遊戲，尤其歡迎兒童、學子前來挑戰，備有青春福袋好禮相送。七館出版品也將提供優惠價格特賣。

走~讀博物館─文化部七管聯展（H402）

展出時間：2020年2月4日-2月9日。

展出地點：台北國際書展，台北世貿一館2樓