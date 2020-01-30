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焦點展位／走～讀文化部七大博物館

2020-01-30 09:11台北國際書展

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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走~讀博物館　七館聯展有好禮

「走~讀博物館」是文化部所屬七館為臺北書展策劃的聯展。書本曾是人生難題最重要的智慧藥箴，然而在今天，走一趟文化部散布臺灣南東北西的博物館，其實療效並不遜於一本好書。聯展位在二樓、內容分為三區。

（1）中庭最熱鬧──文化部共同形象空間，標榜「文化多樣性」的成果和趣味

（2）專業看門道──各館微型獨立策展空間，各顯本領展示獨家典藏、專業亮點

（3）後院慢慢聊──面對面深度互動空間，包括生動的新書座談、影音放送、悅讀體驗等參與式活動。

「走，讀博物館」，由國立臺灣博物館、國立歷史博物館、國立傳統藝術中心、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣文學館、國立臺灣歷史博物館、國家人權博物館等七館聯展。以「出版品」及「閱讀」作為博物館與書展的連結，在解答人生千古難題之餘，更將透過各館獨立微策展，展現各自鮮明而專業的主題特色，創造深度悅讀及文化體驗。

現場另有踩點闖關遊戲，尤其歡迎兒童、學子前來挑戰，備有青春福袋好禮相送。七館出版品也將提供優惠價格特賣。


走~讀博物館─文化部七管聯展（H402）

展出時間：2020年2月4日-2月9日。

展出地點：台北國際書展，台北世貿一館2樓


40秒宣傳短片搶先看！


博物館文創產業文化部台北國際書展福袋

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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