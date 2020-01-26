2020台北書展主題廣場&沙龍 完整活動節目表

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2020第28屆台北國際書展（2/4-2/9）正式開展，2月4日將於台北國際世貿中心一館盛大舉行，今年書展節節高升，擴增一館二樓打造全新閱讀風貎，從一樓「童書新樂園」到二樓「走~讀博物館」、「書展市集」，大小讀者都能發掘多重驚喜。除此之外，主題廣場與各個沙龍也準備活動相當豐富精采，歡迎大家一起踴躍參加。

以下活動節目表僅供參考，還請以書展現場活動標示節目內容為主。

●1樓主題廣場節目表

（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

●1樓紅沙龍節目表

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●1樓黃沙龍節目表

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●1樓藍沙龍節目表

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●2樓青春沙龍節目表

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●2樓夢想節目表

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※詳細資訊可至TIBE台北國際書展網站：【活動行事曆】查詢更多活動節目表 http://www.tibe.org.tw/tw/calendar/

2020台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2020

展覽日期：2.4-9

展覽地點：台北世貿中心一館1+2樓

展覽時間：

● 2020.2.4(二)-2.9(日)每日10:00-20:00

● 2020.2.7-8日(週五、六)延長至22:00

● 每日閉館前一小時停止售票

● 天天星光夜 18歲以下憑證免費入場