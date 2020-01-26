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2020台北書展主題廣場&沙龍 完整活動節目表

2020-01-26 18:42台北國際書展

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2020第28屆台北國際書展（2/4-2/9）正式開展，2月4日將於台北國際世貿中心一館盛大舉行，今年書展節節高升，擴增一館二樓打造全新閱讀風貎，從一樓「童書新樂園」到二樓「走~讀博物館」、「書展市集」，大小讀者都能發掘多重驚喜。除此之外，主題廣場與各個沙龍也準備活動相當豐富精采，歡迎大家一起踴躍參加。

以下活動節目表僅供參考，還請以書展現場活動標示節目內容為主。

●1樓主題廣場節目表

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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●1樓紅沙龍節目表

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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●1樓黃沙龍節目表

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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●1樓藍沙龍節目表

（圖／台北書展基金會　提供）
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●2樓青春沙龍節目表

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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●2樓夢想節目表

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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※詳細資訊可至TIBE台北國際書展網站：【活動行事曆】查詢更多活動節目表 http://www.tibe.org.tw/tw/calendar/


2020台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2020

展覽日期：2.4-9

展覽地點：台北世貿中心一館1+2樓

展覽時間：

● 2020.2.4(二)-2.9(日)每日10:00-20:00

● 2020.2.7-8日(週五、六)延長至22:00

● 每日閉館前一小時停止售票

● 天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

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台北國際書展夢想童書博物館

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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