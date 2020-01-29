書展新特色！閱讀森林主題館專為「兒童」打造互動體驗

（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

台北國際書展在2020新春農曆年後，邀請大家一起「閱讀新風景」！2/4-9台北國際書展在童書新樂園規劃「閱讀森林主題館」，將閱讀的世界打造成一座迎接孩子、大人們走入故事的「閱讀森林」，以多媒體互動及美術視覺將閱讀的樂趣拆解成動、靜態不同的元素，並結合繪本故事，讓參與者能藉由遊戲及展場空間走入臺灣精彩的原創作品中；孩子們經由一關一關探索或體驗以繪本和書本設計的遊戲，體會內在心理和外在身體的成長意義，現場也設有閱讀區，讓經由體驗而引起對更多故事的好奇心，並引發對繪本及閱讀的興趣。

在多媒體互動方面，展場共有三個體驗區：分別是故事樹、妖怪之山及光音瀑布。首先進場迎賓的故事樹，是結合了劉旭恭老師的作品《一粒種籽》所規劃的互動裝置。妖怪所代表的臺灣民俗記憶、常民生活以及先民的想像能量，充滿了激發創意的精采角色及故事。展區中結合了可供孩子自行揮灑想像力的「妖怪塗鴉牆」、以及結合語音及文字故事的「妖怪訊息牆」，最後整合至有趣的互動區「妖怪之山」。民眾可經由挑戰妖怪的問答及遊戲，獲得妖怪認證並祝福的「妖怪籤詩」。

歡迎大小朋友來作眼力大挑戰，找找賴馬老師《猜一猜，我是誰》圖畫中的33個動物朋友。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

互動區「光音瀑布」就藏在故事樹及妖怪之山之後，結合哲也所撰寫的繪本《什麼都不怕》，將主角咚布巴面對的恐怖事情，變成互動瀑布水池中的泡泡。互動區以外，閱讀森林的牆面也一併成為童話角色及更多繪本故事的舞台。位於出口處的兩面繪本牆，則採用了《大野狼及七隻小羊》及賴馬老師的《猜一猜，我是誰》兩個故事，讓大家即使踏出了閱讀森林，也不會停止故事帶給你的驚喜。

「閱讀森林主題館」

展出時間：2020年2月4日-2月9日。

展出地點：台北國際書展，台北世貿一館1樓童書新樂園