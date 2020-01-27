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國美館／藝時代漫漫讀！用「漫畫」說段臺灣藝術史給你聽

2020-01-27 09:11台北國際書展

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）
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藝術家的故事也能科技化嗎？2/4-9台北國際書展期間，由國立臺灣美術館全新策劃的「國美館_藝時代漫漫讀」主題館，展覽主視覺配合本館在108-109年度執行的臺灣美術漫畫繪製出版計畫，讓民眾一窺臺漫作家HOM如何形塑臺灣藝術家的角色個性、特點、動作，並創造成為漫畫中的靈魂人物，透過漫畫獨特的線條框架，帶給觀眾不同的體驗感受，運用美術漫畫的新形式推廣臺灣藝術史。同時也推廣即將出版的臺灣漫畫美術史刊物，以及同時期前輩藝術家的傳記書籍及影音出版品。

除了主題展示以外，透過定時導覽、紀錄片放映會、專家講座、簽書會、工作坊等系列推廣活動讓觀眾參與及關注臺灣藝術史；藉由文化體驗教育中的互動式導覽帶領觀眾感受藝術與生活之樂趣，並推展手語共學與文化近用的目標，從互動學習與體驗分享當中推動全民生活美學，擴展「重建臺灣藝術史」的理念。展覽並配合「寒假趣書展」主題活動，運用重點典藏畫作等互動式教具進行闖關遊戲，透過不同感官探索及欣賞藝術作品，拓展藝術教育的新視野。

展覽空間分區共分為：漫畫的世界、走進美術館、互動導覽體驗區、藝術沙龍區及出版品展示區，歡迎有興趣的讀友於2/4-9書展期間至綜合書區參觀體驗。

藝時代漫漫讀

活動時間：2020年2月4日-2月9日。

主題館地點：台北國際書展，台北世貿一館1樓，綜合書區

「藝時代漫漫讀」宣傳海報。（圖／台北書展基金會　提供）
「藝時代漫漫讀」宣傳海報。（圖／台北書展基金會　提供）
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各分區內容如下：

漫畫的世界

利用漫畫的手法與線條，在漫畫的對話框中，營造出「漫畫家的工作室」場景，於現場利用層板的前後景深設計，擺放出漫畫家的工作桌，並陳設出許多漫畫的繪圖工具，局部營造出工作室牆面看似紛亂卻有條理的圖釘稿件，讓民眾可走進對話框中，體驗進入漫畫家工作室的錯視感，成為展區中較具趣味且能吸引讀者進而探究、拍照。

走進美術館

本空間區域中，將搭配漫畫主角展出精選畫作輸出–楊三郎《持扇婦人像》，透過美術館藝術作品的展示手法以及留白空間的氛圍營造，在不與其他區域交互干擾的情況下，令讀者進入該空間欣賞畫作的同時，就有如走進美術館般，可慢慢品嘗作品的細節，端倪藝術技法的精粹。

互動導覽體驗區

挑選本館互動作品成果及全新開發互動導覽作品：

互動導覽裝置–林玉山《蓮池》

VR互動體驗裝置–李則明《蓮池潭外傳》

AR數位學習–陳澄波《嘉義遊園地》


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1.作者柯宗明／《陳澄波密碼》（2018，遠流出版）

2.作者李淑珠《表現出時代的「Something」：陳澄波繪畫考》（2012，典藏藝術家庭）

3.作者林滿秋；繪者陳澄波／《戴帽子的女孩》（2014，典藏藝術家庭）

4.作者林世仁；繪者陳澄波／《紅色在唱歌》（2015，典藏藝術家庭）


美術館藝術家藝術作品寒假台北國際書展

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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