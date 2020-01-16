圓神出版／化身古物修復師！《劍魂如初》小說＋VR翻玩感官新體驗

（圖／圓神出版 提供） 分享 facebook

2020年臺北國際書展將於2月4日開幕，圓神出版社於2018、2019年出版，由臺灣作家懷觀創作的奇幻小說《劍魂如初》《劍魂如初2：山河如故》，獲得文化部「創IP秀4D實驗計畫」徵選通過，以小說為底本、由未來式互動藝術主創的VR互動劇場《傳承之書》，將於國際書展「數位主題館」初登場。

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《劍魂如初》立即閱讀 (電子書、線上閱讀)

《劍魂如初2：山河如故》立即閱讀 (電子書、線上閱讀)

作者：懷觀出版社：圓神出版出版時間：2018年8月3日、2019年2月1日 分享 facebook

《劍魂如初》系列小說預計出版四集，將於今年春天推出第三集，前兩集推出後深受讀者喜愛。其內容描述一位古物修復師，她愛上同事後發現，他的真身是自己所修復的一把古劍。兩人的愛情能突破人與物的隔閡，開花結果嗎？第一集出版後立即獲得經典韓劇原著《鬼怪》的韓國出版社RHK搶下版權，韓文版出版在即。張大春老師極力推薦：「這是我過去這幾年來，看到最精采的既奇幻又愛情的作品！」

在VR互動劇場《傳承之書》中，讀者戴上VR頭盔後，將化身成為古物修復師，進入維妙維肖的小說場景中修復古劍。由楊孟霖、盧彥澤、許少瑜分別飾演三位書中主要角色蕭練、殷承影、殷含光，當任務完成，古劍便會幻化成人與讀者互動。希望能透過VR互動體驗，讓讀者產生興趣，更進一步了解小說創作，感受主角生活與情感。

（圖／翻攝自圓神出版提供《傳承之書》預告片擷取照） 分享 facebook

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這次的VR有三大亮點：一是精緻細膩的美術，讓人身歷其境，目眩神迷。二是透過VR的互動性展現小說的故事性，讀者化身修復師後，根據挑選的古物而走向不同的結局。三是有別過去多數VR作品定點體驗，這次的作品可以讓觀眾走動，不同角度觀看站在面前、栩栩如生的角色。能做到這樣的效果，是得力於採用文化部最新建置的 4DViews 動態立體捕捉攝影棚，同時用32台攝影機拍攝演員表演，再透過運算合成VR中的虛擬人物影像。

「劍魂如初VR互動劇場」不僅是要帶讀者體驗VR，更想傳遞出「串媒體、說故事」 (transmedia storytelling) 的精神，演繹一個故事IP可以如何從「紙本書」出發，再結合網路社群、IG電子閱讀、AR互動濾鏡、VR互動劇場等不同媒介，共同建造小說故事裡的世界觀，讓懷觀的《劍魂如初》帶讀者暫時離開地球！

VR活動體驗報名將於1月18日中午12點起開跑，活動詳情請上「accupass活動通」查詢。

｜劍魂如初VR互動劇場｜

地點 | 台北國際書展2樓「數位主題館」

日期 | 2月4日到2月9日

時間 | 10:00-20:00（週五、週六延長到晚上10點）

｜加映場｜

1分鐘完整預告片，VR體驗幻影成真！