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台灣法語譯者協會／《尼采》奪2019法譯大獎！ 2/4將在書展頒獎

2020-01-15 11:01聯合新聞網 讀.書.人

2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】(左)得獎書《尼采》書封及(右...
2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】(左)得獎書《尼采》書封及(右)得獎譯者者王紹中照。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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魏榮明先生精心設計【台灣法 ... –法國巴黎銀行翻譯獎】獎座。（圖／台灣法語譯...
魏榮明先生精心設計【台灣法 ... –法國巴黎銀行翻譯獎】獎座。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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台灣法語譯者協會今日宣布2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】由王紹中先生以譯作《尼采》榮獲首獎。

2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類共徵得二十八件符合資格作品，初選委員會成員為潘怡帆女士、戴麗娟女士及吳錫德先生。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2019年11月7日公布入選名單。

2019【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2020年2月4日於台北國際書展與法國館開幕儀式同時舉行。獎項的獨家贊助單位法國巴黎銀行台灣分行主管邱彥禎先生將出席現場，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。


（推薦閱讀：2019台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 非文學獎入圍名單公布

（推薦閱讀：2019年台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎 首獎公布


翻譯獎頒獎典禮

將於法國館開幕式舉行頒獎，敬邀嘉賓蒞臨出席。

日期：2020年2月4日(專業人士日) 13:00

地點：台北國際書展法國館　世貿一館 A922



台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎

（圖／台灣法語譯者協會　提供）
（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已持續舉辦三年，成果可觀。連續三年的文學類譯作翻譯獎之外，2017更增加人文社會科學類譯作翻譯獎。除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果除獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報Livres Hebdo」及「法國文學翻譯協會（ATLF）會訊」。

2018年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2016年8月1日至2018年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。



法國台灣法語譯者協會巴黎台北國際書展

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