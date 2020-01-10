韓流來襲！12位韓國作家簡介及活動（下）

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7.韓國漫畫家金渡潤（Kim Do-Yoon）

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本人在20世紀末進行細胞分裂誕生，5隻腳以下的不視為自己的朋友，並經常流連於山中。國中時，發現了新種中華蛩蠊，故筆名取為「中華蛩蠊」。

在看族譜時發現小時後的頭髮長得像蝌蚪尾巴，才知道原來在DNA的設定中，我的顯性基因是沒有頭髮的，最近看得到脫毛初期症狀。

雖是為了專攻生物學去讀大學，但書唸得不是認真，不知不覺就開始連載宇宙科幻漫畫「奧德賽」，也因此獲得了SF獎大賞。不過並沒有發行下部作品，正打算專注於課業之際，卻馬上在《數學東亞》中和「淑女們的手冊」連載了與主題完全不搭的漫畫。因為無聊，在一股腦熱的情況下，將昆蟲漫畫集結成書。因為實在太有趣了，打算往後的日子邊畫跟科普相關的漫畫書，一邊唸書來消磨我的壽命。

代表作品：《漫畫昆蟲笑料演化史》（橙實文化）

書展活動：韓國主題館，時程未定

8.韓國插畫家薛智（Seol.zzi）

薛智。 分享 facebook

以風趣的人物插畫、靈活的構圖，以及活潑的色彩運用而受到大眾喜愛的插畫家。出版過《快樂魔法書》和《染色濟州》，為單行本《不知不覺變大人》、《媽媽真漂亮》、《我親愛的朋友》、金濟東的《有這種時候吧？》等書籍畫過插圖。

曾和東遠F&B臉書、本粥形象廣告和三星Notebook Pen廣告等各企業合作。

《禮物》是她自行創作的第一本繪本。

書展活動： 2/8 15:30-16:30 2F創作工作坊：彩繪四季：賀卡工作坊（三民）

9.韓國插畫家蘇西．李（Suzy Lee）

蘇西李。 分享 facebook

1974年出生於南韓首爾，首爾大學繪畫系畢業，2001年獲得英國倫敦Camberwell 藝術學院書籍藝術碩士。2002、2005兩度入選波隆納插畫展。她與英美知名童書出版社合作，出版英文繪本十餘冊，並多次得獎，包括兩度獲得紐約時報年度最佳童書，並於2013獲選為「美國圖書節」年度海報設計師。她的書在英、美叫好叫座，也售出多國版權，包括日本、韓國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、巴西、德國、波蘭、斯洛維尼亞、台灣和中國大陸，是近來最受國際矚目的亞洲童書繪本創作者之一。她曾旅居新加坡、英國，現住在南韓。台灣目前有中文版作品包括《愛麗絲幻遊奇境》(大塊)、《開門》(維京)、《影子是我的朋友》(金蘋果)、《來問我呀》(上誼)、《今天真好》、《動物園》(阿布拉)等。

她的繪本不斷探索現實與幻想之間的張力和樂趣，無論內容或書籍形式都展現新奇的想像和視覺表現。她將在此次演講中談她的第一部作品《愛麗絲幻遊奇境》、著名的界線三部曲(The Border Trilogy) “Mirror”, “Wave”, “Shadow”， 以及最新的 “Line”。

書展活動： 2/9 12:15-13:15 主題廣場：玩轉繪本元素的魔法師──《海浪》新書分享會（大塊文化）

10.韓國插畫家慶惠媛（Hyewon Kyung）

慶惠媛。 分享 facebook

韓國繪本作家與插畫家，作品充滿富饒童趣的想像力。是個超級恐龍迷，人生最大的心願之一就是希望能夠親眼見到恐龍。她筆下的恐龍外型可愛又非常人性化，廣受各年齡層讀者的喜愛，也因此替恐龍招收到不少女性粉絲。2019年曾於台灣舉辦「剛好hen惠畫」個人插畫展，並以《恐龍X光》一書得到2018年Openbook最佳童書獎。個人作品有《特別的朋友們（台灣／韓國）》、《電梯（台灣／韓國／墨西哥）、《恐龍X光（台灣／韓國／法國）》、《給我吃一口（台灣／韓國）》、《比你更大（台灣／韓國／美國）》、《比你更高（台灣／韓國）》、《Save Your Friends！（美國）》。

書展活動： 2/8 11:45-12:45 兒童活動區：剛好閱讀慶惠媛作家新書發表（剛好）

11.韓國詩人朴濬（Park, Joon）

朴濬 ⓒ文學與知性社 分享 facebook

1983年出生於首爾。在大學和研究所體會到，好好學習文學的話也可以將文學帶給其他人。2008年透過《實踐文學》進入文壇。曾出版詩集《為你取名字花了好幾天時間》，第三十一屆申東曄文學賞得主。

2012年十二月出版的第一本書《為你取名字花了好幾天時間》，為暢銷十多萬冊的詩集，而第二本兼具詩與散文的《就算哭泣也不能改變什麼》（韓文版於2017年7月出版），也感動溫暖了韓國十七萬名讀者。可說是韓國近十年來最受歡迎的詩人、散文作家。朴濬以其特有的纖細且執著的觀察力，消化眾多回憶中的畫面。其真實卻帶感性、細膩的筆法，敘說著簡單、平淡的故事，每每讓人在讀著他的文字的同時，總會發現一滴滴曾經以為被時光洗乾的眼淚已不經意地滑落臉頰。也因次被封為「愛哭的詩人」。

代表作品：《就算哭泣也不能改變什麼》（暖暖書屋）

朴濬，最想對台灣讀者說的話：

有個人臉上有顆大痣，這人對自己臉上的痣很看不順眼．有一天一位畫家接到他要求畫一幅肖像畫的委託．畫家該怎麼辦？最簡單的方法就是不畫痣，其次是照畫不誤。他也構想過把臉畫得很小，那麼痣就不一定非畫上不可。但如此一來，這就稱不上是一幅肖像畫，這種構圖對任何人來說也不會感到愉快。我這麼繞著圈子寫，其實這位畫家的煩惱，說的就是我自己。 芸芸眾生各有各如痣一般存在的傷痛，當然我也有如大痣般無從隱藏的創傷。當代文學還要面對人們的創傷多長時間？不，就算不用文字寫下來，當我們說話或思考的時候，我們又該如何面對或無視自己和他人的傷痛？期盼在這次台北國際書展上能與讀者諸君一同思考。我時常閱讀韓國詩人們的詩，也喜歡寫出那些詩的詩人們．我喜歡詩人黃仁燦，也喜歡詩人崔勝子，喜歡的程度不分高下。

書展活動：韓國主題館，時程未定

12.韓國作家孫元平

孫元平 ⓒOH KYE OHK 分享 facebook

1979年出生於韓國首爾，在西江大學研讀社會學及哲學，並在韓國電影學會電影系主修電影導演。2001年贏得第六屆「Cine21」影評獎，2006年再以〈相信一瞬間〉獲得第三屆科學技術創作文藝徵文大賽編劇獎，她另外也創作了《不具備人類情感的人類》、《你的意義》等電影短片劇本，並親自擔任導演。《杏仁》是作者的第一部長篇小說作品，榮獲第十屆「創批青少年文學獎」。另著有長篇小說《三十的反擊》，獲頒第五屆「濟州4．3和平文學獎」

孫元平，最想對台灣讀者說的話：

很高興有這個機會和台灣的讀者們見面。希望能一起度過一段分享文化、藝術、生活和文學的美好時光！