韓流來襲！12位韓國作家簡介及活動（上）

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1.韓國作家金英夏（Kim, Young-Ha）

金英夏©Munhakdongne 分享 facebook

1968年11月11日生，是韓國進軍國際文壇的先鋒作家，不少作品已經在美國、法國、日本、德國、義大利、荷蘭、土耳其等十餘個國家翻譯出版。

他畢業於延世大學企業管理系，1995年在季刊《批評》上發表〈關於鏡子的冥想〉，登上文壇。同年八月，金英夏以長篇小說《我有破壞自己的權利》與趙京蘭（《烤麵包的時間》）同獲第一屆文學村新人作家獎，受到文壇和讀者的廣泛關注。1998年，《我有破壞自己的權利》在法國翻譯出版，隨後又推出了德語版，1999年，金英夏憑藉短篇小說〈你的樹木〉獲得著名的現代文學獎（第44屆）。

2004年，韓國文壇颳起了強勁的「金英夏旋風」。他以短篇小說〈哥哥回來了〉、〈珍寶船〉及長篇小說《黑色花》在一年內勇奪黃順元文學獎、怡山文學獎，以及韓國三大文學獎之一的東仁文學獎。一年之內集三個著名文學獎項於一身，不僅成為年度文壇的一道亮麗風景，也是韓國現代文學史上的罕見傳奇。

金英夏給人的印象帶有特立獨行的感覺，他不畏世俗眼光，曾戴著耳環領取文學獎，原本學商的他，後來卻在韓國國立藝術大學教寫作，也寫影評、客串電影、主持廣播節目等等，以電影《腦海中的橡皮擦》獲得「大鐘獎」最佳改編劇本獎，2017年還擔任韓國tvN電視台《懂也沒用的神秘雜學詞典》固定來賓。他不只擅長運用媒體推廣文學，也關懷社會議題，並且勇於發聲。

他擅長描寫都市生活的冷冽、無奈，現代人的黑暗面是他關注的主題，性愛與死亡更是他直接大膽的著力點。評論家將他比喻為「韓國的卡夫卡」，足見他的作品為讀者帶來的省思與衝擊，有其重要的代表性。

著有長篇小說《我有破壞自己的權利》（1996）、《阿郎，為什麼》(2001)、《黑色花》（2003）、《光之帝國》（2006）、《猜謎秀》（2007）、《聽見你的聲音》（2012）、《殺人者的記憶法》（2013），短篇小說集有《傳呼》（1997）、《夾進電梯裡的那個男人怎麼樣了》（1999）、《哥哥回來了》（2007）、《無論發生什麼事》（2010）、《只有兩個人》（2017），譯作有費茲傑羅的《大亨小傳》等。

代表作品：《我有破壞自己的權利》、《殺人者的記憶法》、《猜謎秀》、《光之帝國》(漫遊者文化)

金英夏，最想對台灣讀者說的話：

台灣的讀者們好，很高興見到大家！台灣離韓國不遠，但這麼多年來我卻是第一次造訪。書雖然是作家與讀者邂逅的最完美溝通工具，但我認為直接見面也是一個不亞於書的機會。希望能在即將舉行的台北國際書展上和大家見面，分享許多話題。 我想推薦的作家是法國作家伊曼紐爾·卡海耶(Emmanuel Carrère)，他的作品我全都喜歡。倘若非要從中挑選一本的話，我選擇《敵人》這本書，內容敘述一個男人一輩子隱藏自己身份的故事。

書展活動： 2/8 14:45-15:45 主題廣場（講題未定）

2.韓國作家趙南柱（Cho, Nam-Joo）

1978年出生於首爾，梨花女子大學社會學系畢業。擔任「PD手冊」、「不滿ZERO」、「Live今日早晨」等時事教養節目編劇十餘年，對社會現象及問題具敏銳度，見解透徹，擅長以寫實又能引起廣泛共鳴的故事手法，呈現庶民日常中的真實悲劇。

2011年以長篇小說《傾聽》獲得「文學村小說獎」；2016年則以長篇小說《獻給柯曼妮奇》獲得「黃山伐青年文學獎」；2017年以《82年生的金智英》榮獲「今日作家獎」。

《82年生的金智英》是作者目擊在2014年底發生的「媽蟲」事件後，感受到社會對女性、特別是有小孩的女性的暴力視線，她在受到衝擊之下動筆寫成這本小說。媽蟲是結合英文「mom」和「蟲」的韓文新造單字，用於貶低無法管教在公共場合大聲喧鬧幼童的年輕母親。這個新興名詞雖然用於指稱部分管教無方的媽媽，但不分青紅皂白使用在大部分母親身上，卻造成了普遍的恐懼和傷痛。

作者寫作當時是家庭主婦，女兒正就讀幼稚園。她對於網路上只憑一面之詞就貶低母親的態度感到疑慮，於是開始探究現代韓國女性的生活。

代表作品：《82年生的金智英》(漫遊者文化)、《她的名字是》（遠流）、《獻給柯曼妮奇》（布克文化）、《致賢南哥》（合著，時報出版）

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趙南柱，最想對台灣讀者說的話：

台灣是第一個翻譯、出版我的小說的地方，這也是我第一次造訪台灣。每當看到我書架上放著的中文繁體版《82年生的金智英》，我就會好奇台灣的書店裡是否也這麼排列著我的這本書。我的書向來比我快、比我勇敢，我只能緊跟在後，很期待見到台灣的讀者們！ 我想和大家分享的是趙海珍作家的作品。 趙海珍作家的小說一直以來都以描述遭受歷史暴力傷害的人為主。這些小說讓人勇於面對自己周圍的世界，並從中獲得安慰，而不是絕望。

書展活動： 2/7 16:00-17:00（講題未定）

3.韓國作家崔恩榮（Choi, Eun-Young）

崔恩榮 照片© Chunny Lee 分享 facebook

1984年出生於京畿道光明市，曾在高麗大學國文系就讀。2013年中篇小說得到「作家世界」新人獎後，開始踏上了創作之路，作品有《祥子的微笑》。曾獲得許筠文學作家獎、金埈成文學獎、李海朝小說文學獎、第五屆及第八屆年輕作家獎。

我會想像某個愛著一個人、想念一個人，為了誰而悲傷的人，帶著一顆無奈的心躺在我身邊。而我凝望著那顆心一路走來。雖然我知道它無關於我的意志，但是只要我活著的一天，寫作就是我一生的志業。如今我已經明白，這是我能夠去愛他人，還有愛我自己生命的少數幾個方式之一。──摘自《對我無害之人》

崔恩榮，最想對台灣讀者說的話：

能參加以韓國為主題館的活動，深表感激。雖然時間很短，還是希望能有許多和台灣讀者面對面接觸的機會。台灣是唯一翻譯了我的單行本的地方，從這個意義上來說，我認為存在著更意味深長的機緣。如果您還沒有讀過我的書，希望您讀讀商務印書館出版的《祥子的微笑》和《對我無害之人》。 謝謝！韓國有許多卓越的作家，這次與我一起訪問台灣的作家－－金英夏、朴俊、趙南柱、孫元平作家們的作品，都值得一讀。不管閱讀的是這些作家的哪本作品，都絕對不會後悔。 代表作品：《祥子的微笑》(臺灣商務印書館)、《對我無害之人》(臺灣商務印書館)

書展活動： 2/7 11:00-12:00 主題廣場：小說的柔和．現實的清新．故事的力量－崔恩榮Ｘ劉中薇（臺灣商務） 2/8 14:15-15:15 黃沙龍：文學介入與當代社會：注目韓國小說（臺灣商務）

4.韓國作家蘇在沅

作者蘇在沅。 分享 facebook

為弱者發聲的小說家，2008年以電影《野獸男孩》（비스티 보이즈）的原著小說《我曾是皮條客》（나는 텐프로였다）初登板，就連續蟬聯十週的暢銷排行榜。

同一年出版的《爸爸》（아비）獲得韓國青少年廣播電視推薦圖書，榮登暢銷排行榜十六週。2009年小說《夜晚的大韓民國》（밤의 대한민국）揭露韓國社會黑暗面，並與演員鄭泰祐（정태우）一同為劇場創作小說《兄弟》（형제）。2010年個人自傳《如同他們一樣生活》（살아가러면 이들처럼）陳述人生帶給他的訓誡，獲得極高評價。2011年出版感動的家庭小說《父親您》（아버지 당신을）。二○一二年與普普藝術家NancyLang合作發表《美麗的青春》（아름다운 청춘），為絕望苦惱的青年們提供一絲慰藉。2013年出版的小說《隧道》（터널）觸碰韓國社會最敏感的痛，獲得高度評價。目前開始從事電影製作。

同時也因為極度關心兒童性犯罪問題，出版了在線上書店連載時擄獲數十萬讀者心的小說《為愛重生》（소원：희망의 날개를 찾아서），讓他受到青瓦台的邀請一同商議性犯罪等等問題。他的小說以社會黑暗的現實為根基，加上他特有的描繪手法，深受大眾喜愛。

書展活動： 2/7 11:45-12:45 藍沙龍：為愛重生:找尋希望的翅膀──從兒童性侵事件探討父母、夫妻、媒體及社會大眾該有的思考和行為（暖暖）

5.韓國作家金琸桓（Takhwan Kim）

photo_KIM Takhwan_(c) Sohn Hongju_KL 分享 facebook

1968年生於慶尚南道鎮海市。

1994年以文學評論家，作品以端莊優美的文字著稱，也是踏實築夢的「小說勞動者」，每天堅持寫30張小說原稿，沒有一天停過筆，曾獲第33屆樂山文學獎、2018法國變色龍文學獎。

不但如此，他也十分關注社會，以周密的資料考證加上卓越想像力，讓許多真實人物活靈活現、躍然紙上，被譽為「開創韓國歷史小說新局面的作家」。其作品《不滅的李舜臣》、《黃真伊》被改編為電視劇；《烈女門秘辛》、《咖啡》、《朝鮮魔術師》、《獄火重生：金昌洙》則被改編為電影，跨足影視成績相當成功。

2014年，世越號沉船事件發生，他深受影響，努力不輟的採訪相關人物，寫下《謊言》、《那些美好的人啊》、《就這樣，他去了大海》等世越號沉船事件相關著作，被文學評論家評為「世越號文學」的開端。

代表作品：《謊言》、《那些美好的人啊》（時報出版）

書展活動： 2/7 13:30-14:30 主題廣場：韓國社會派小說的力量──從世越號沉船事件到MERS風暴，如何以文學揭露真相、控訴失責、撫平創傷（時報）

6.韓國漫畫家姜境孝（Kang Gyung-Hyo）

Kang Gyung-Hyo 分享 facebook

1988年踏入韓國漫畫界，曾經在世界漫畫博覽會中獲獎。作品有《尋寶記系列》、《我的第一本科學漫畫書系列》，其中《冰河歷險記》曾經於2002年獲頒大韓民國漫畫出版大賞。《尋寶記》是最主要的作品，目前系列已經累積超過50本，目前仍持續產出，預計2020年還有更多新的城市尋寶記會跟小朋友見面。在繪製《尋寶記》的過程中，最需要克服的就是截稿的壓力。但是讀者給與的回饋卻是什麼都比不上的。小學生票選第一名‧圖書館借閱率第一名‧十年書店排行總榜第一名

全球暢銷2100萬冊、亞洲最風行的知識漫畫《尋寶記》，是孩子了解每個國家的人種、食物特色、簡史與世界文化遺產的最佳圖書，只要是在台灣念小學，幾乎不可能不知道《尋寶記》。

《尋寶記》不被歸類在漫畫類，而是被放在學校圖書館、班級書庫裡，作為知識讀物。而從來沒有一套知識讀物是那麼風靡小學生，老師和家長不怕買了孩子不看，反而怕孩子看得太廢寢忘食或是搶著看。他們如果和孩子聊到那些國家，還會發現孩子知道的竟然比大人還多！因為他們看的就是《尋寶記》系列。