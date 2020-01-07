2020台北國際書展「寒假趣書展」 報名延長至1月15日

感謝各界熱情相挺，「寒假趣書展」線上報名截止至2019年底，有近五千位的師生響應，報名的團體包括有安親班、補習班及家長率領的自主學習團體，都即將到書展參與閱讀盛會，由於接獲許多老師來電期盼延長報名時間，書展將配合開放至2020年1月15日，歡迎有興趣的師生及家長把握時間，踴躍報名。報名網址：http://bit.ly/NSTIBE20

2020「寒假趣書展」 歡迎揪團報名 體驗閱讀新風景

2020年寒假何處去？揪團至書展體驗「閱讀新風景」！「2020第28屆台北國際書展」將於2月4至9日於世貿一館舉行，將推出「寒假趣書展」活動，邀請全台高中、國中、小學、補習班、安親班等，於書展進行寓教於樂的參觀教學，結合學校寒假作業，闖關各大主題館，參與名人演講、閱讀互動、戲劇表演、DIY手做等豐富的現場活動，參與一年一度全台最盛大的閱讀嘉年華會。

報名方式凡團體10人以上（含家長），可由老師或家長為領隊報名，將致贈領隊兩張免費入場券，18歲以下學生憑證免費進場，報名陪同家長將享書展優待票價50元。

（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2020「寒假趣書展」活動內容：

一、活動時間： 2020年2月4日-2月9日。

二、線上報名時間： 即日起至2020年1月15日下午6點止。

三、活動內容：

1. 主題館闖關體驗：

報名團體至世貿一館服務台報到，領取書展闖關活動文宣，將分為國小、國高中分齡路線推薦，主題館闖關地點包括：一樓展場「韓國主題國館」、「國美館_藝時代漫漫讀」、「幻境漫遊數位體驗展」、「閱讀森林主題館」、「中小學生讀物選介主題館」、及二樓展場「走讀博物館」、「書展大賞館」、「數位主題館」等，進行闖關集章。於一樓及二樓各完成2個主題館闖關集章，即可兌換每人1份限量「閱讀好禮」。

2. 校園閱讀派對：

一樓展場設置有「主題廣場」、「藍沙龍」、「黃沙龍」、「紅沙龍」等，將舉辦國內外知名作家講座、簽名會等閱讀推廣活動，推薦國、高中生參與；並有適合小學生參加的「兒童活動區」，規劃繪本故事發表、戲劇表演等閱讀分享；二樓設置有書展市集，「創作工作坊」將安排手作活動，及插畫、圖像、漫畫家等跨界創作分享，吸引大小讀者發掘多重驚喜。

3. 台北國際書展大獎3本年度之書贈送活動：

為感謝報名團體的領隊老師，前100組報名團體將致贈「2020台北國際書展大獎」3本年度之書，請於展期（2/4-2/9）至大會服務台領取。

4. 寒假活動學習單：

結合學校寒假作業，提供「台北國際書展_寒假趣書展」活動學習單下載，記錄書展閱讀體驗，啟迪學生探索閱讀新風景。

5. 補助偏鄉學校「寒假趣書展」：

書展將酌以補助報名「寒假趣書展」之活動之偏鄉國小、國中、高中學校，走出城鄉差距與世界同步，補助辦法請參考台北國際書展官網。

6. 提供報名團體活動感謝狀：

為深耕閱讀，培植文化種子，將提供報名團體活動感謝狀，鼓勵團體培養閱讀習慣從小做起，歡迎踴躍報名「寒假趣書展」，參訪書展拓展國際視野，培養更具創意及想像力的下一代。

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