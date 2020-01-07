【udn閱讀‧愛書任務】pick me！誰是你心中的C位好書？

分享 facebook

（※註：C位，代表Center、中間的含意，尤其廣泛應用此說法在偶像團體內競爭，必須由各方面兼備的實力成員才能擔當。）

#台北國際書展 #主題國 #韓國 #pickme #抽書展門票

2020台北國際書展將於明年2月4日至9日於世貿一館一、二樓H區盛大舉行，時至今日已書展已堂堂邁入第28個年頭，本屆將由南韓第三度擔任書展主題國，展館將以「K-Style」為主題，象徵歡樂、熱情與夢想，是建築於關懷和公正之上的愛，並藉由圖書出版、出版商、音樂與時尚等多方層面，向臺灣讀者引薦韓國出版產業的最新趨勢和文化表現。今年書展特邀12位南韓多位作家作品，包含已被改編成影視作品上映，如「82年生的金智英」的作者趙南柱、「腦海中的橡皮擦」的作者金英夏；長期關注社會議題，被譽為「世越號文學」開端且多部歷史小說被改編成影視作品的金琸桓等人來臺宣傳。

為了讓大家認識更多「K-Style」 好書，udn閱讀頻道響應台北書展基金會推行「pick心中好書！」的愛書任務，完成任務即可抽獎。邀請愛書朋友與我們分享閱讀喜好，告訴我們你心目中「C位」好書，或者你特別對哪些書特別感興趣，最想先閱讀它呢？就有機會抽中免費的書展門票！

歡迎你與我們一起關注本年度的出版盛事！

分享 facebook

精選4位韓國作家以及其代表作

01.金英夏（Kim, Young-Ha）

擅長運用媒體推廣文學，也關懷社會議題，並且勇於發聲。他擅長描寫都市生活的冷冽、無奈，現代人的黑暗面是他關注的主題，性愛與死亡更是他直接大膽的著力點。評論家將他比喻為「韓國的卡夫卡」，足見他的作品為讀者帶來的省思與衝擊，有其重要的代表性。

2004年，韓國文壇颳起了強勁的「金英夏旋風」。他以短篇小說〈哥哥回來了〉、〈珍寶船〉及長篇小說《黑色花》在一年內勇奪黃順元文學獎、怡山文學獎，以及韓國三大文學獎之一的東仁文學獎。一年之內集三個著名文學獎項於一身，不僅成為年度文壇的一道亮麗風景，也是韓國現代文學史上的罕見傳奇。

代表作品：《我有破壞自己的權利》（漫遊者文化，2018）、《殺人者的記憶法》（漫遊者文化，2018）、《猜謎秀》（漫遊者文化，2019）、《光之帝國》（漫遊者文化，2019）

02.韓國作家趙南柱（Cho, Nam-Joo）

1978年出生於首爾，梨花女子大學社會學系畢業。擔任「PD手冊」、「不滿ZERO」、「Live今日早晨」等時事教養節目編劇十餘年，對社會現象及問題具敏銳度，見解透徹，擅長以寫實又能引起廣泛共鳴的故事手法，呈現庶民日常中的真實悲劇。

2011年以長篇小說《若你傾聽》獲得「文學村小說獎」；2016年則以長篇小說《獻給柯曼妮奇》獲得「黃山伐青年文學獎」；2017年以《82年生的金智英》榮獲「今日作家獎」。

代表作品：《82年生的金智英》（漫遊者文化，2018）、《她的名字是》（遠流出版，2019）

分享 facebook

03.韓國作家崔恩榮（Choi, Eun-Young）

2013年中篇小說〈祥子的微笑〉得到「作家世界」新人獎，2014年與2017年獲得年輕作家獎，2016年獲得許筠文學作家獎 2017獲得金埈成文學獎，崔恩榮是2019年韓國最受矚目的作家！ 在習慣用急促短句和感性照片來壓縮、取代感情的社會裡，崔恩榮用細膩的視角，發掘這個時代逐漸被遺忘的情感！。

代表作品：《祥子的微笑》(臺灣商務印書館，2018)、《對我無害之人》(臺灣商務印書館，2019)

04.韓國作家金琸桓（Takhwan Kim）

1968年生於慶尚南道鎮海市。

1994年以文學評論家，作品以端莊優美的文字著稱，也是踏實築夢的「小說勞動者」，每天堅持寫30張小說原稿，沒有一天停過筆，曾獲第33屆樂山文學獎、2018法國變色龍文學獎。

不但如此，他也十分關注社會，以周密的資料考證加上卓越想像力，讓許多真實人物活靈活現、躍然紙上，被譽為「開創韓國歷史小說新局面的作家」。其作品《不滅的李舜臣》、《黃真伊》被改編為電視劇；《烈女門秘辛》、《咖啡》、《朝鮮魔術師》、《獄火重生：金昌洙》則被改編為電影，跨足影視成績相當成功。

2014年，世越號沉船事件發生，他深受影響，努力不輟的採訪相關人物，寫下《謊言》、《那些美好的人啊》、《就這樣，他去了大海》等世越號沉船事件相關著作，被文學評論家評為「世越號文學」的開端。

代表作品：《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》（時報文化，2017）、《那些美好的人啊：永誌不忘，韓國世越號沉船事件》（時報文化，2018）

分享 facebook

「udn讀書吧」延伸推薦韓國作家書單

除此之外，除了不少社會事件、翻拍影視作品等書外，也有不少小品文學及心靈勵志書單也備受關注。

★《致賢南哥》(時報文化，2019)

★《媳婦，也是別人家的掌上明珠：從「好媳婦病」中徹底痊癒、覺醒的逆媳養成記》(采實文化，2019)

（推薦閱讀：付出被夫家視為理所當然？韓國「逆媳」教妳斷開媳婦義務的枷鎖）

★《身為媳婦，我想說____：那些該為自己挺身而出的時刻，為什麼我說不出口？》(三采文化，2019)

★《老婆，今天可能有點辣：為癌末妻子做菜》(大塊文化，2019)

（推薦閱讀：韓國大叔為癌妻下廚筆記：雜菜的眼淚）

★《戀人》(聯經出版，2018)

★《他人》(時報出版，2019)

閱讀頻道‧贈票／「udn閱讀‧愛書任務」分享+填問券送你去書展！ 活動辦法： 完成問卷並公開分享本文至Facebook社群平台，即可獲得一次抽書展門票的機會。 活動時間： 即日起至109年01月19日23:59分止 活動獎項： 免費「台北國際書展」門票兩張，共計 50組 得獎名單： 預計109年01月21日前公告獲獎名單並陸續派獎 ★小秘訣:分享貼文@ tag兩位朋友，抽獎機會加倍！ ▼點我立即參加▼

主辦單位：udn閱讀頻道、台北書展基金會