書展大獎暨金蝶獎得獎揭曉　共享殊榮

分享 facebook

即將於2020年2月4日至9日在世貿一館盛大展開的台北國際書展，由文化部主辦，台北書展基金會承辦。2020年1月2日同時公布「2020台北國際書展大獎」（TIBE BOOK PRIZE）首獎名單及「2020金蝶獎_台灣出版設計大獎」金、銀、銅獎得主，並邀請年度華文原創、設計翹楚、編輯好手齊聚一堂共享榮耀，展現台灣出版豐富多元。

（推薦閱讀：2020書展大獎入圍名單公布！）

年度具指標性的兩大獎項—「2020台北國際書展大獎」已於2019年12月22日公布入圍「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」各10部作品，以及「編輯獎」５組編輯。而「2020金蝶獎」亦於2019年11月27日公布13本入圍名單，而為了凸顯年度台灣嚴選最富質感的裝幀設計，以及涵蓋各類別的創作好書，更於1月2日舉辦記者會，公布得獎並邀請得主現身說法，藉此彰顯得主榮耀，並集中聚焦推薦給全民閱讀。

書展大獎首獎展示區書區。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2020台北國際書展大獎小說獎得主合影。（右起）文化部人文及出版司司長陳瑩芳、得主陳淑瑤、得主李維菁代表林昀嫺、城邦文化副總編林秀梅、台北書展基金會董事長林訓民。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

書展大獎創作深化 重拾閱讀的激動

2020台北國際書展大獎徵件分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」、「編輯獎」，限自2018年11月1日至2019年10月31日期間首次於台灣出版的中文創作。今年度共有小說獎78件、非小說獎293件、「兒童及青少年獎」198件報名，編輯獎有55組報名編輯角逐，經過兩階段評選出各10本入圍書籍、５組編輯後，決審再選出各類首獎得主３名及編輯獎首獎１名。

書展大獎評審團表示，「小說獎」文學深化獨特，得主皆浸淫在小說領域多年，且清一色全為女性，即作家胡晴舫、陳淑瑤，以及已逝作家李維菁，在小說創作凋零、讀者快速萎縮的當下，她們的創作著實有讓讀者重拾閱讀的感動；「非小說獎」則由任依島、陳怡如、蔡慶樺獲得，他們分別以社區關懷訪視員、女同志及城市的觀點，折映台灣社會的變動和關注，牽動讀者共鳴；「兒童及青少年獎」則考量不同類型圖書及不同年齡讀者的需求，首獎給了「怪咖」漫畫家黃一峯、張友漁和林一先的兒童版武俠小說，以及展現兒童文學新高度的安石榴；「編輯獎」得主朱亞君擅長把冷門議題做成社會熱點、暢銷IP，開創書本跨界的可能，更令評審拍案叫絶！

書展大獎小說獎入圍展示書區。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

小說獎深化獨特 得主清一色女性

今年「小說獎」得主之一胡晴舫身份多元，既是作家，也是文化內容策進院首任院長。《群島》是她離開香港光華新聞中心主任一職後，重新投入創作而寫的。《群島》是一本蒐集大量當代現實事件的小說，意圖整理並思索進入網路時代究竟對活在台灣的人有什麼意義。評審團認為，胡晴舫最為擅長的，就是創造出一種跨國跨界的飄浮感，從中曖昧、矛盾地探討什麼是台灣、什麼是台灣人。小說中還加上了世代差異的觀察，從敘事到結構到表現手法上，都試圖與台灣現實對話，屬新形態現實主義作品。

《雲山》是作家陳淑瑤繼《流水帳》之後，相隔十年，再以彩筆細描20萬字長篇小說的巨作。《雲山》把場景設在台北郊山下的一座公寓大厦。大齡未嫁的女主角吉永和她使用輪椅代步的老母親，還有圍繞兩人的幾個次要角色，以及與她們朝夕相對，互通生息的那座山。看似平淡無奇的生活日常，當下都會台北的衆生相至此呼之欲出！評審團認為，除了成熟小說家的一双老眼，陳淑瑤似乎還擁有一顆亮晶晶的心，内建人情世故的晶體，既溫暖又通透，「以情悟道」的傳統盡在其中矣。

創作《我是許涼涼》、《老派約會之必要》的知名作家李維菁的遺作《人魚紀》，深受評審青睞。該書耗費她5年時間構思創作，描寫人魚公主在化作泡沫消失的前一刻，突然改變心意，往死亡的反方向走去，展開她的新生活。為了要在人類社會活下去，人魚報名舞蹈課，學會控制新生的雙腿，也開始認識人類社會的人際關係。李維菁以「人魚」為比喻，寫出在面對束縛與解放時，對未來的深沉思考。本書藉由學舞、試遍舞伴都不獲的挫折，從社會映在女人身上的倒影寫出了一個時代。

書展大獎非小說獎入圍展示書區。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

非小說獎折映現實 關注多元議題

「非小說獎」一向最能折映台灣社會的變動和關注，今年多本作者以其洞察、才力，或從習為以常的生活，帶領者走進從未知曉的世界。三部得獎作品，任依島的《屋簷下的交會》、陳怡如《女同志X務農X成家：泥地漬虹》，分別從社區訪視員、女同志等社會關注的角度，反思不同議題，而蔡慶樺《美茵河畔思索德國》則以自身經歷，從一座城市出發來談德國的文化政治，傳遞時代與人物的激盪。

評審團指出，在描寫精神失序者的議題上，大多從患者、醫者或家屬等角度著手，顯少從社區關懷訪視員的角度描述。《屋簷下的交會》難得可貴的是，作者任依島本身就是一位資深的社區關懷訪視員，他以個人經歷及人文臨床取向為方法，嘗試將個案的「帶病生活」顯影，同時也呈現了照顧者的心態、處境及訪視員的反身性思辨。透過他誠懇平實的書寫，才能讓人更貼近精神失序者所在的「受苦現場」，也才有可能談及感同身受。

近來同志議題高漲，陳怡如身為一位女同志，定居宜蘭冬山，做穡、做漬物，文字聚焦於同運、農務、兩代即離，以及身體自主權的爭取與女性情慾。評審團認為，作者寫漬物信手拈來；寫愛彷彿微醺，寫哀感猶如一聲輕嘆；寫身體與慾望，內醞孩童未被成見遮掩的眼光、未鑿的天真，那種渾然天成，讓人遙想起今村昌平《日本昆蟲記》裡帶著原始生命力的女人。

《美茵河畔思索德國》作者蔡慶樺曾派駐駐德台北代表處法蘭克福辦事處，現任職外交部。在法蘭克福５年半時間，他寫下了《美茵河畔思索德國》。書中從文學、大學、社會學、學運、革命世代、科學與醫學、正義等面向，如數家珍般，開闊且生動地呈現多位重量級德國思想者身影與體系核心。評審團認為，與其說此書思索法蘭克福何以是近當代最偉大的德國城市之一，對今日德國乃至全歐的影響，或更可說是藉由法蘭克福的文化脈流來思索：在複雜多義的正義前，歷史的命運與處境，「思想和行動」如何成為一座城市最值得傳承的心之遺產，並成為作者書寫之以落實的「我選擇的家鄉」。

書展大獎兒童及青少年獎入圍展示書區。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

兒少獎指標作品 兼具深度啟發性

邁入第二屆的兒童及青少年獎，致力為3歲到18歲讀者評選好書，既表彰專業表現的成熟和創新，也為讀者提供有深度和樂趣的閱讀經驗。三本得獎作品包括黃一峯《怪咖動物偵探》、張友漁/林一先《江湖，還有人嗎？》、安石榴《那天，你抱著一隻天鵝回家》，特色各異，各具指標性意義。

黃一峯是一位兼具美術設計、DIY達人、蠻荒探奇及保育聯盟多樣性生態圈的斜槓作者，真實身分是一位被耽誤的怪咖漫畫家。也因為他能畫能寫，作品《怪咖動物偵探》不管正統自然圖鑑或標榜實物照全都「眼見為憑」，配圖也要求「精細素描」擬真為尚。黃一峯破格「以形寫神」，塗鴉風筆觸高明，動物主角特徵特性無所遁形，兼又詼諧逗趣，並以淺顯易懂的方式，介紹生活周遭動物好朋友的特性，帶領小朋友一探城市野住客的究竟，極受評審團青睞。

《江湖，還有人嗎？》是兒童版武俠小說，以13歲小鞋匠為主角，以一場武勁大賽為情節發展核心，說江湖之喻、談俠情之意、也討論份際——政府的執法尺度，人民的自由權限，乃至師徒、朋友、親情間的互動倫理。書中人物刻畫著眼細微，生動立體，對話簡潔靈動，用語到位有質感，時而含蓄道哲理，時而活潑直爽俐，收放自如，節奏合度。評審團均認為，此書獲獎，實至名歸。

安石榴作品《那天，你抱著一隻天鵝回家》是一本原創性極高的童話集。故事融合中西方古典童話、神話、民間故事的元素，透過安石榴豐富的想像力與高明文學技法，轉化出新奇的內涵與寬廣的格局。有些內容表面看似怪異荒誕，其實蘊含對人性與生活敏銳的感觸與深刻的情感。筆調溫和淡定，卻可創造出張力十足的戲劇效果。評審團認為，這本書有清新獨特的風格和高明的寫作技巧，是難能可貴的典範之作，喜歡好故事的青少年讀者，必可從書裡得到閱讀與想像的樂趣。

書展大獎編輯獎入圍展示書區。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

編輯獎朱亞君奪魁 開拓書跨界可能性

今年「編輯獎」得獎作品，由寶瓶文化的朱亞君以《你好，我是接體員》、《人際剝削》、《他們都說你應該》、《比句點更悲傷》、《闇黑情緒》獲得，評審團一致認為，朱亞君擅於挖掘深層社會與人性議題，憑藉對戲劇性故事的敏銳掌握，為業內極其珍貴的編輯典範，毫無爭議地，成為今年編輯大獎的最後得主。

2020台北國際書展大獎編輯獎得主合影。（左起）台北書展基金會董事長林訓民、得主朱亞君、文化部人文及出版司司長陳瑩芳，以及編輯獎總召陳穎青。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

評審團指出，寶瓶出版社總編輯朱亞君一向以培養、挖掘本土作者見長，而寶瓶的作者也能以親近台灣社會的庶民語言，傳達與我們的生活息息相關的議題，以達到滿足好奇、啟蒙知識、激發關懷的文化作用。其中《你好，我是接體員》憑著作者獨特的身分背景與精彩的故事內容而有機會售出電視改編版權，不僅延續了書的生命，也在書市不景氣的時代，宣告只要是好的內容，就蘊含著跨界合作的可能，為出版產業樹立了一個值得參考的典範。

評審團進一步指出，朱亞君不但把冷門議題做成社會熱點，也讓作品成為暢銷IP，賣出戲劇改編等授權，展現出版產業作為故事產業火車頭的價值。出版的書不只在書市獲利，也在延伸市場回收，更持續在社會造成影響。其中傳遞一項重訊息，即出版是一個社會工程，不能只著眼在紙本上，出版社須思考書作為貫串、人心的價值，因為意義在那裡，商業報酬也那裡。

金蝶獎展示書區。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

金蝶獎13強 金銀銅獎風光出爐

2020年邁入第十六屆的「金蝶獎」台灣出版設計大獎，今年決審選出最後13強。比賽過程競爭激烈，本本皆具冠軍相。最後由洪彰聯《麥葛芬》、謝榮雅和徐宗懋圖文館《海上絲路與世界文明》、劉克韋《一定曾經有狂喜 才讓追逐深深寫進基因裡》，拿下今年的金、銀、銅三獎。

「金蝶獎」是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽作品以自2018年7月1日起至2019年6月30日初版或改版重新設計的書籍出版品為主，此屆報名作品總計有413件，經初審到決審，共計將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名。

2020年邁入第十六屆的「金蝶獎」台灣出版設計大獎，今年決審選出最後13強。比賽過程競爭激烈，本本皆具冠軍相。最後由洪彰聯《麥葛芬》、謝榮雅和徐宗懋圖文館《海上絲路與世界文明》、劉克韋《一定曾經有狂喜 才讓追逐深深寫進基因裡》，拿下今年的金、銀、銅三獎。

「金蝶獎」是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽作品以自2018年7月1日起至2019年6月30日初版或改版重新設計的書籍出版品為主，此屆報名作品總計有413件，經初審到決審，共計將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名。

國際評審激辯交流 讚嘆各有所好

今年決審評審團囊括國內外設計大師及跨界代表，由臺灣知名設計師陳俊良擔任評審召集人，國際評審請來2015、2017年「世界最美麗的書」評審Lars Fuhre（拉斯・福赫雷），以及法國知名設計師羅宏．希沃雷格（Laurent Rivelaygue），國內則邀請2位評審，包括曾任三屆金馬獎評審的影評人曾偉禎，以及剛拿下「2019臺北設計展」首獎的藝術家陳普。由於台灣書籍設計水平日益提升，以致評選過程中，作品難分軒輊，國內外評審讚嘆之餘各有所好，金銀銅獎幾近以些微之差才得以出線。

曾任兩屆「世界最美麗的書」評審的Lars Fuhre（拉斯・福赫雷），對台灣整體書籍印象十分驚艷。在眾多作品中，他對《麥葛芬》的完整性深深著迷。拉斯指出，從《麥葛芬》的內頁，可以感受到編排的密度，也看得到書透過設計想表達的感情，這種巧思呈現出的是一種完整和整體性，讓作品完美地表達它所想傳遞的訊息。羅宏．希沃雷格（Laurent Rivelaygue）也深有同感，他說，《麥葛芬》書背上的特殊設計，是他從沒見過的樣式，內頁採用許多不同紙張，但組合非常好，不會有過於繁複的感覺，依然呈現出設計上的巧思及用心。

全書以黑為底的《一定曾經有狂喜 才讓追逐深深寫進基因裡》看似低調，但把書名變成一條書籤線，這「神來一筆」也抓住了評審的目光。評審曾偉禎就讚嘆，書封以波絲紙質呈現的立體觸感，加上書口翻頁還會出現閃閃銀光殘影，都令人眼睛為之一亮。曾偉禎指出，這本書極盡低調、沈靜與內斂，拿到這本書，就像拿到一個漂亮的珠寶盒，絶對會捧在手心上，其藝術性是無價的。

縱觀今年金蝶獎評選，評審召集人陳俊良表示，今年金蝶獎入圍作品，是這幾年來，質與量最好的一年，足見國內書籍設計技術純熟，已有相當實力的累積，在設計、裝幀、編排、色彩呈現上，水平皆令人驚艷。他特別推崇《海上絲路與世界文明》花了相當長的時間以色彩還原歷史黑白照片，工程浩大堪稱不易，這在過去金蝶獎參賽作品，不但少見，還以巨書四大冊呈現，足以驚艷世人。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳（右六）、台北書展基金會董事長林訓民（右八）與書展大獎、金蝶獎評審及得主大合影。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2020台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2020

展出時間：2月4日(二)-2月9日(日)，10:00-20:00

2月7日-2月8日(五、六)，10:00-22:00

展覽地點：台北世貿一館 一、二樓展場

展期全面開放購票入場