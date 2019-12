林予晞書展代言短片 暗藏5本書及閱讀情境

2020台北國際書展,邀請《我們與惡的距離》知性演員林予晞擔任本屆閱讀大使,在90秒宣傳短片中,時而驚魂未定、時而泫然淚下、時而捧腹大笑等迥異的情緒,表達閱讀能帶給人層出不窮的新奇感,同時環扣本次書展主題「閱讀新風景」,示意透過閱讀還能啟動新的眼光,並邀請大家2020年2月4日到2月9日,到台北國際書展一起共襄盛舉。

(圖/擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片) 分享 facebook

短短90秒影片中,巧妙一閃而過5本經典好書或書中片段的情境,透過代言人林予晞領讀,帶大家看見不同的閱讀新風景。

首先是林予晞先恬靜愜意地閱讀美國作家Kieran Shields所寫的外文書《The Truth of All Things: A Novel 》這本書。緊接著,畫風一轉,帶出德國作家徐四金(PATRICK SUSKIND)的暢銷小說《香水》,摘選書中片段文字

「在尖叫聲和跑步聲中,看熱鬧的人群把她圍成一圈,有人叫來了警察。」瞬間轉換情緒,並營造出讓人懸疑驚悚、坐立難安的閱讀情境。

(圖/擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片) 分享 facebook

再來,她一邊坐讀張愛玲的書,一邊拿衛生紙拭淚,帶出張愛玲〈愛〉短篇小說中的那段經典句子

「於千萬年之中,時間的無涯的荒野裡,沒有早一步,也沒有晚一步,剛巧趕上了」仿佛暗示在尋覓與錯過之中領略閱讀之美。

(圖/擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片) 分享 facebook

最後,她拍案叫絕笑聲感染著我們,用爽朗的笑容說展現印度詩人泰戈爾的《新月集》片段

「海水大笑著掀起濤濤,海濱閃耀著淡淡的笑容。」

(圖/擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片) 分享 facebook

真切表達童趣,歡樂感十足閱讀感受,同時以俏皮躲在《臺北 聽我說》這本書背後的畫面做結尾,看完影片讓人回味無窮。

(圖/擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片) 分享 facebook

2020書展閱讀代言 完整90秒宣傳影片

林予晞身份多元,從演員、攝影師到作家。她相當珍惜閱讀給她的養分,尤其是在忙碌的演員工作,只要一下戲,閱讀就成了她的生活。12月24日出席2020台北國際書展記者會後,也在社群平台臉書貼文,分享「戲劇與文學,乃至攝影以及其他所有藝術表現本是一家,希望這些美好的感受可以超越媒介的藩籬,成為彼此的寶藏。」期盼大家也能和她一樣愛上閱讀,文末也不忘提醒大家記得來參與一年一度書展盛事。