林予晞擔任2020書展閱讀代言人 分享閱讀喜好與心得
今年書展別出心裁，透過本次策展主題「閱讀新風景」帶動閱讀風潮與話題，特邀出演金獎戲劇《我們與惡的距離》的知性演員林予晞擔任今年閱讀代言人，並分別拍攝了30秒及90秒的廣告影片，號召大家藉由閱讀可以看到「新風景」！喜歡大量閱讀的她，特別推薦《82年生的金智英》，還建議大家可以先看書，再看電影，比較有體悟。
閱讀是一件關於探索自我的事。透過閱讀，讓我理解自己的過去、現在，與未來！讓我對自己與世界有更多靈感與想像，讓我的表演與創作擁有更多層次與感受。
今年出攝影書《時差意識》的林予晞，身份多元，從演員、攝影師到作家。她非常珍惜閱讀給她的養分，尤其是在忙碌的演員工作，只要一下戲，閱讀就成了她的生活。林予晞表示，由於演員時間緊湊，除了睡前的閱讀，她也會利用時間固定、大量的閱讀，喜歡看各式各類的書，特別喜歡作家吳明益《苦雨之地》書中的自繪稿，最近則迷上人類學相關的書。
林予晞說，因不是科班出身，表演只能靠自己的生命經驗或從個人的記憶中去挖掘、揣摩。至於如何建構角色，則需要充沛的養分及想像力，而閱讀就是她重要的來源之一。她也想分享給大家，透過閱讀可以體悟美好世界，開創人生不同的新風景！
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