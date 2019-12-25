林予晞擔任2020書展閱讀代言人　分享閱讀喜好與心得　

文化部人文及出版司司長陳瑩芳（左起）、閱讀代言人林予晞、韓國主題國專案主持人朱然鮮、書展基金會董事長林訓民及執行長王秀銀手持韓國作家作品為書展站台。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

今年書展別出心裁，透過本次策展主題「閱讀新風景」帶動閱讀風潮與話題，特邀出演金獎戲劇《我們與惡的距離》的知性演員林予晞擔任今年閱讀代言人，並分別拍攝了30秒及90秒的廣告影片，號召大家藉由閱讀可以看到「新風景」！喜歡大量閱讀的她，特別推薦《82年生的金智英》，還建議大家可以先看書，再看電影，比較有體悟。

閱讀是一件關於探索自我的事。透過閱讀，讓我理解自己的過去、現在，與未來！讓我對自己與世界有更多靈感與想像，讓我的表演與創作擁有更多層次與感受。

昨(12/24)日記者會，2020台北國際書展閱讀代言人林予晞特別現身分享閱讀心得。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

今年出攝影書《時差意識》的林予晞，身份多元，從演員、攝影師到作家。她非常珍惜閱讀給她的養分，尤其是在忙碌的演員工作，只要一下戲，閱讀就成了她的生活。林予晞表示，由於演員時間緊湊，除了睡前的閱讀，她也會利用時間固定、大量的閱讀，喜歡看各式各類的書，特別喜歡作家吳明益《苦雨之地》書中的自繪稿，最近則迷上人類學相關的書。

林予晞說，因不是科班出身，表演只能靠自己的生命經驗或從個人的記憶中去挖掘、揣摩。至於如何建構角色，則需要充沛的養分及想像力，而閱讀就是她重要的來源之一。她也想分享給大家，透過閱讀可以體悟美好世界，開創人生不同的新風景！