2020台北國際書展大獎　入圍名單出爐！

2020書展大獎入選好書。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

千呼萬喚，眾所矚目！2020台北國際書展大獎於2019年12月22日公布入圍名單！為呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的耀眼成就，台北國際書展特別設立「書展大獎」，以期鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標。

邁入第十三屆台北國際書展大獎，今年報名踴躍，「小說獎」有79件報名，「非小說獎」有293件，「兒童及青少年獎」有198件報名，第一階段各選出入圍書籍10本，「編輯獎」則從55組報名中，第一階段選出入圍編輯5名。

2020台北國際書展大獎各獎項首獎得主3名，「編輯獎」首獎1名，即將於2020年1月2日舉行「書展大獎公布記者會」盛大公布，並將邀請各組首獎得主榮耀現身！敬請期待！

2020台北國際書展大獎入圍名單

⭐『小說獎』

1.沈默／《劍如時光》（聯經出版事業股份有限公司）

2.李維菁／《人魚紀》（新經典圖文傳播有限公司）

3.吳明益／《苦雨之地》（新經典圖文傳播有限公司）

4.林美冬／《流螢》（黑鴉文化有限公司）

5.胡晴舫／《群島》（城邦文化事業股份有限公司）

6.陳淑瑤／《雲山》（印刻文學生活雜誌出版股份有限公司）

7.陳雪／《無父之城》（鏡文學股份有限公司）

8.黃春明／《跟著寶貝兒走》(聯合文學出版社股份有限公司)

9.董啟章／《命子》（聯經出版事業股份有限公司）

10.駱以軍／《明朝》（鏡文學股份有限公司）

【註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。】

⭐『非小說獎』

1.任依島／《屋簷下的交會：當社區關懷訪視員走進精神失序者的家》（游擊文化股份有限公司）

2.李永熾、李衣雲／《邊緣的自由人：一個歷史學者的抉擇》（游擊文化股份有限公司）

3.余英時／《余英時回憶錄》（允晨文化實業股份有限公司）

4.吳明益、張卉君、陳冠榮／《黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮》（大塊文化出版股份有限公司）

5.陳怡如／《女同志X務農X成家：泥地漬虹》（大塊文化出版股份有限公司）

6.騷夏／《上不了的諾亞方舟》（時報文化出版企業股份有限公司）

7.黃裕元、朱英韶／《百年追想曲：歌謠大王許石與他的時代》（蔚藍文化出版股份有限公司）

8.蔡慶樺／《美茵河畔思索德國──從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》（春山出版有限公司）

9.賴香吟／《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》（印刻文學生活雜誌出版股份有限公司）

10.郭佩宜、呂欣怡、容邵武、方怡潔、羅素玫、李宜澤、邱韻芳、陳如珍、趙恩潔、蔡晏霖／《辶反田野：人類學異托邦故事集》（左岸文化）

【註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。】

⭐『兒童及青少年獎』

1.作者王文華、繪者九子／《月光下的舞蹈家》（遠見天下文化出版股份有限公司）

2.王派仁／《與水同行：走讀臺灣的水資源歷史與文化》（五南圖書出版股份有限公司）

3.作者安石榴、繪者林芳妃／《那天，你抱著一隻天鵝回家：52則變形、幻想與深情的成人童話》（漫遊者文化事業股份有限公司）

4.作者林世仁、繪者右耳／《在想像中遇見詩》（遠見天下文化出版股份有限公司

5.作者張文亮、繪者蔡兆倫／《世界第一位樹醫生——約翰．戴維（John Davey）》（字畝文化創意有限公司）

6.作者張友漁、繪者林一先／《江湖，還有人嗎？》（遠流出版事業股份有限公司）

7.黃一峯／《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》（三采文化股份有限公司）

8.作者貓小小、繪者詹迪薾／《我才不要剪頭髮！》（也是文創有限公司）

9.作者：胡定豪、趙瑜婷、阮筱琪、陳韻竹、黃正勇

繪者：森酪梨、馬樂原、徐橘喵、黃小嘟、愛馬兒／

53個不說不知道的生活大科學《吃的東西，原來如此》+《用的東西，大有來頭》

（財團法人國語日報社）

10.作者劉思源、繪者陳完玲／《河馬河馬大嘴巴》（也是文創有限公司）

【註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。】

⭐『編輯獎』

1.朱亞君（寶瓶文化事業有限公司）

書名：《你好，我是接體員》、《人際剝削》、《他們都說你應該》、《比句點更悲傷》、《闇黑情緒》

2.李季鴻（城邦文化事業股份有限公司）

書名：《台灣原生植物全圖鑑第八卷(上)：蕨類與石松類 石松科--烏毛蕨科》

3.陳信希、郭大維、李傑（全華圖書股份有限公司）

書名：《人工智慧導論》

4.孫德齡（左岸文化）

書名：《辶反田野》、《田野的技藝》

5.黃淑真（聯經出版事業股份有限公司）

書名：「政治與思想」系列：《以撒‧柏林》、《弗雷德里希‧海耶克》、《漢娜‧鄂蘭》、《麥可‧歐克秀》

【註：名單順序依作者姓氏筆劃由少至多排列。】