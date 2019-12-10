「2020台北國際書展」專區上線 書展最新動態不漏接

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為了迎接一年一度的「台北國際書展」，聯合新聞網「閱讀」頻道特別開闢「2020台北國際書展」動態專區，除了提供第一手的台北國際書展最新消息外，歡迎出版界夥伴、圖書館、獨立書店等單位，分享書展相關活動資訊，一同關注及享受這場年度閱讀盛宴。

「2020 TIBE台北國際書展」將從明年2月4日至2月9日展開，為了迎接這場一年一度的閱讀盛事，聯合新聞網「閱讀」頻道自即日起提前開闢「2020台北國際書展」動態專區，除了為讀者提供第一手的台北國際書展最新消息外，也將完整蒐羅圖書圈、出版界夥伴分享的書展相關訊息與即時快訊，讓我們一同關注及享受這場年度閱讀盛宴。

本專區與台北書展基金會合作，並與出版業夥伴攜手，為期待台北書展、關心出版、熱愛閱讀的讀書人們提供最及時的書展動態、最全面的書展資訊，以及最完整的書展大小事。有意分享與本屆書展相關資訊的朋友，敬請來信與我們聯繫。