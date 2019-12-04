「寒假趣書展」報名12/24截止 三校熱情分享攻略

2020台北國際書展「寒假趣書展」說明會，全台老師熱情參與。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

普受全台師生引領企盼的台北國際書展「開學趣書展」活動，自2016年起舉辦，已開啟不少學子「閱讀新風景」。由於明年書展適逢寒假，2020台北國際書展特別舉辦「寒假趣書展」活動說明會，邀請土城頂埔國小華志仁校長、宜蘭順安國小邱怡雯老師及淡水三芝國中彭瓘媚老師，分別從經費籌措、鼓勵購書到課程設計等，分享如何透過書展結合教學進行閱讀推廣的經驗，現場反應熱烈。

寒假趣書展11/1起報名開跑 前100組送書展大獎得獎書

為延續2019的超過萬名師生點燃的熱情火苗，2020台北國際書展「寒假趣書展」擴大報名，除了邀請全台國小、國中及高中師生，並歡迎補習班、各公私立兒童課後照顧服務班或中心（安親班）組團報名，以及10人（含家長）以上團體等。同時新增補助偏鄉學校報名，以及偏鄉學校交通費、膳養費及住宿費補助，同步與「寒假趣書展」於11月1日報名起跑接受申請，12月24日截止。前100組報名成功的團體將獲書展大獎三本年度好書。

土城頂埔國小五年級全員出動 每班萬元購書金添購班書

今年榮獲教育部閱讀磐石獎的頂埔國小，是一個閱讀風氣非常興盛的學校，2019年除了是書展第一批報到的學校，他們出動全校五年級超過150名師生、7台遊覽車，每班還發放了一萬元購書金，鼓勵同學把買來的書帶回學校作班書，都引起媒體關注。

頂埔國小華志仁校長說，學校在鼓勵閱讀一直採積極作為，其中帶學生去書展及實際到書店買書，是學校營造書香課程很重要的一環。由於小朋友和老師喜歡看的書常有落差，除了推出學生「我要推薦好書」辦法，由學校採買新書，2018、2019年更提供每班萬元購書金，把全校五年級師生、各年級借書排行榜前五名學生帶到書展，讓學生自己選書、購書，而這些由學生採買、喜愛的書除了可以成為圖書館館藏，一再借出的機率也會提高，即使加上遊覽車費用，高達11萬多元經費，仍相當值得。

土城頂埔國小華志仁校長分享書展參觀活動。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

宜蘭順安國小重行前規劃 結合書展跨領域實境體驗

來自宜蘭順安國小的邱怡雯老師，是擁有兩次帶領學生參觀書展的實戰經驗，她首先以莫札特「小星星」的旋律唱出「實地情境跨領域、多元閱讀趣書展、拓展閱讀有創新、開啟視野看世界」博得現場滿堂掌聲，接續以生動活潑的方式表示，書展並非只有購書、逛書，透過跨領域教學，巧妙結合書展活動，孩子們才可從中實地體驗學習。

因此，邱怡雯把台北國書展打造為「跨閱新視界」的起點，以「社會領域」教孩子如何自己上網去規劃交通路線、計算交通費用，邱怡雯表示，2018年11月19日早上九點開放報名的那一刻，馬上為學校五年級三個班級學生報名參加，搶到了前100個報名班級名額。

順安國小的學生聽到了這個消息，每個人都欣喜若狂，「太棒了！可以去台北了。」老師們請孩子思考交通問題，孩子們提議可以搭乘客運，也可以藉此體驗台北宜蘭生活圈的經驗。除此之外，宜蘭沒有「捷運」，孩子也想體驗搭捷運，學習買票，看捷運路線圖等解決生活問題的能力。

宜蘭順安國小邱怡雯老師分享書展參觀活動。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

行前老師們透過學習單，讓孩子們透過網路查詢客運及捷運路線、票價和付款方式，讓孩子學習規畫到台北國際書展的行程。孩子們同時學習行程安排與金錢使用規劃能力。

而「數學領域」教孩子利用書展折扣券算算如何買多不貴，進而體驗自己買書的樂趣；「綜合領域」則教孩子如何從書展平面圖實境體驗，規劃主題館闖關路線等等。

邱怡雯分享，來到了書展的會場，孩子們先參觀「斯洛伐克國家館」聽著斯洛伐克「鹽比黃金珍貴」的故事。接著各班老師帶著孩子們到「德國主題國館」、「書展大賞館」、「幻境漫遊_CCC創作集數位體驗展」及進行闖關體驗。

他們很感謝時報出版的董事長趙政岷因為也是宜蘭子弟，特別捐給了60位順安國小朋友每人一本《島國的孩子》，不但如此還邀請歐瀞玲老師為孩子們導讀這本書。順安國小特別派出學生代表送給趙董事長感謝狀與一本手工製作的感謝集。孩子們一邊靜靜專心聆聽歐老師說故事，一邊隨著書中主角蘿拉思考對孩子們來說對家鄉的印象是什麼？

邱怡雯說，活動結束後孩子問：老師！我們明年還可以再來嗎？老師問孩子們有什麼收穫嗎？有的人說：我剛在小兵買書的時候，有跟作者拍照，還得到作者簽名。有的人說：看到不一樣的書，有的是立體書，有的像一幅畫一樣，看到許多國家的不一樣的書籍。有的說：拿到一本島國的孩子，讓我們知道要愛自己的家鄉，像故事中的主角為自己家鄉寫書。而更開心的是他們在書展現場捕獲了野生的王文華老師，因此閱讀有創新，能夠邀請王文華老師到順安國小進行一場收穫滿滿的演講。

邱老師強調在順安，許多孩子沒有離開過宜蘭這塊土地，除了到學校圖書館看書，學生沒有其他閱讀資源，更別說買書的機會了。相信這一天的書展參觀體驗，為孩子開啟了不同的學習視野。

三芝國中彭瓘媚老師分享書展參觀活動。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

三芝國中走出偏鄉 提高閱讀率開拓視野

地處淡水偏遠地區的三芝國中，由於低收、中低收入戶、單親、隔代教養、新住民媽媽等比率高達46%，閱讀推動往往處於放任或被動態度。身為一位閱讀推動老師，彭瓘媚想方設法，從設計閱讀護照、借書排行榜中，鼓勵孩子借書達到標準的班級可穿便服一次，或逾20本書可獲雞排券一張等兌換獎品的方式，讓孩子們主動提高閱讀率。

這次參與2019年國際書展，彭瓘媚說，今年帶著圖書借閱率第一名的班級一起參加書展，孩子們反應熱烈，紛紛表示世界真的好大，自己才是井底之蛙。不但能了解其他國家，還可以接觸異國作者等等。一趟書展之行，孩子們察覺自己的不足，就是進步的開始。

文化部人文及出版司副司長鄧美容全程參與。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

寒趣趣書展擴大報名 12/24報名截止

主辦單位文化部人文及出版司副長長鄧美容也出席這場說明會。她指出，文化部一直很支持閱讀體驗型的書展，很高興全台學校熱烈響應，甚至鼓勵同學們自己規劃路線、自己查資料，期望更多老師來參與。台北書展基金會執行長王秀銀也說，今年有全台超過十個縣市的學校熱情參與，帶給我們很多感動與活力，未來書展也將強化校園參加書展的活動。明年書展三館將納入一館，屆時有兒童新樂園專區、兒童專屬活動舞台，一次給孩子不同閱讀經驗。

台北書展基金會執行長王秀銀邀請全台師生參與「寒假趣書展」。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

「2020第28屆台北國際書展」於2月4至9日於世貿一館舉行，「寒假趣書展」邀請全台高中、國中、小學、補習班、安親班等，於書展進行寓教於樂的參觀教學，結合學校寒假作業，闖關各大主題館，參與名人演講、閱讀互動、戲劇表演、DIY手做等豐富的現場活動，參與一年一度全台最盛大的閱讀嘉年華會。

「寒假趣書展」活動即日起開放報名，報名網址：http://bit.ly/NSTIBE20