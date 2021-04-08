環團要張子敬下台 中火重啟有陽謀？

中火重啟燃煤機組有政治陽謀？中部地區環保團體8日集結台中市議會，抗議台電罔顧全球2050年零碳排的趨勢，此時竟還要重啟燃煤機組，環保署長張子敬逕自同意台電可無視市府裁罰而同意重啟燃煤機組合法，是在毒害與撕裂台灣，應該下台。但有藍營人士認為，此時重啟燃煤機組有轉移蘇貞昌院長因鐵路事故下台的焦點之嫌。

台灣健康空氣行動聯盟、大肚山改善空污協會、彰化縣環境保護聯盟等社團，集結市議會，對台鐵受難者及歷年受中火空污而罹癌的受難者進行默哀。健康空氣聯盟理事長葉光芃醫師對環保署為中火開道，讓中火得以無視台中市府的裁罰而重啟燃煤機組，張子敬只會配合政策任令燃煤增量，不適任環保署長。

葉光芃指出，去年第一季，中火燃煤量是247萬噸，今年第一季竟還增加3萬噸，達250萬噸。彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，彰化縣全年有半年時間處於中火下風處，居民受害程度不亞於台中市民，中火不思逐年減煤除碳，竟還增加燃煤量，完全不顧中部居民健康；也不顧國際除煤趨勢。

深受其害的大肚山居民表示，民進黨政府不但不提出減少碳足跡政策以符合國際組織的訴求，還以增燃煤毒害民眾，台灣會受到國際社會排擠，民進黨政府只會甩鍋中國政府，卻不反省自己的人均排碳全球排名數一數二，才是被國際社會看不起的主因之一。

一名大學教師表示，中火幾家大廠的用電就占台中總用電的三分之一以上，民進黨政府以燃煤發電、卻又補貼工業用電不漲電價，犧牲人民的健康生命去造就廠商賺取空污的黑心錢；政策手段非常惡劣。

藍營地方人士分析認為，在備轉容量尚達10%以上，民進黨政府卻硬要在此時重啟中火燃煤機組，明明是不討好的行徑，卻似刻意再次要引起民眾不滿與爭議，似有意轉移台鐵太魯閣號重大事故的注意力。如今不但交通部長林佳龍要負起政治責任下台，蘇貞昌都須負起政治責任總辭，「此時豈只是環保署長應下台？」

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