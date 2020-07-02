【重磅快評】藍營溫良恭儉讓 民進黨錯了道歉很難嗎？

在備轉容量逾百分之十的情況下，中火二號機暗夜重啟，國民黨主席江啟臣批這是打臉蔡英文總統「不缺電」的承諾，蔡回擊「不知道黨主席的評論根據在哪？」，主管機關會給江完整的答案；綠營議員指國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁曾隨韓國瑜進中聯辦，但卻拿不出證據，也不道歉，這兩件事的最後可能的結局就是：江等不到答案，李也等不到道歉。

民進黨的非核家園理念極好，但現階段就是遇到瓶頸，從蔡英文以降，沒有人願意面對真相，更不願意面對公投結果，眾人死抱神主牌結果，就是虛編數字、營造不缺電的假象，最後一招則是犧牲中部人的肺來發電充填基載，這也是中火二號機暗夜重啟惹怒中部人的原因，台中市府槓上台電，背後有其民意支撐。

江啟臣是台中選出的立委，自應關切中火二號機重啟，他直指中火二號機重啟是打臉蔡英文說不缺電的承諾，可謂一語道破盲腸，但是蔡英文硬是不承認，反問江啟臣「不知道評論根據在哪？」，主管機關會給江完整的答案；問題是，蔡英文說不缺電可是板上釘釘，而她說主管機關會給完整答案，結果二天過去了，經濟部、台電並沒給答案，想必也給不出好答案。

遠的不說，去年10月她和當時的經濟部長沈榮津出席離岸風電基樁對接啟動儀式，她可是意氣風發說「不缺電不是一句話，已經是不必爭辯的事實」，2025年綠電比例將達到20%，台灣供電穩定，順利度過夏季用電高峰，還能保持備轉容量率10%，她還不忘虧一下馬政府，指2016年她剛上任時，備轉容量率只有1.64%。

時間再往前推三個月，總統大選打得火熱，當時的高雄市長韓國瑜在國民黨政見會批民進黨能源政策，並說「比缺電更嚴重的是缺德」，蔡英文很不服氣說這個比喻非常不適當，並嗆韓「我要在這裡要很清楚的講，台灣不缺電。即便是在今天這麼熱的情況下，備轉容量還是到10％....」，這難道不是不缺電的承諾？為什麼江啟臣一質疑，她就忘了說過的話？

蔡英文說台灣不缺電，即使夏天，備轉容量還是10％，台電就不敢讓數字掉下來，今天的數字更是衝到11.79%，只是中火重啟二號機實已戳破不缺電的牛皮，難怪蔡總統會不高興並反嗆江主席，只是嗆江也就算了，她還要主管機關給江完整的答案，但要報告什麼？能說實話嗎？這可給了經濟部及台電一個大難題。

高雄市長補選也有相同情況，即使陳其邁大幅度領先國民黨候選人李眉蓁，綠營議員還是紛紛出拳相助，指李是「韓國瑜2.0」，她曾隨韓國瑜進中聯辦，但指控完了卻拿不出證據，李說有跟韓國瑜去過大陸，但她是去深圳處理交換學生的事情，並沒去中聯辦，歡迎對方拿出她進中聯辦的證據。

結果媒體找出當時的照片及出訪名單，都沒有李眉蓁，綠營議員卻裝聾作啞，不著邊際的說「事實的部分沒有什麼好爭執，要整體來觀察」，「不是單一說有沒有踏入中聯辦的問題」，接著又要李眉蓁一天之內譴責中共，這不是轉移焦點，什麼才是？藍營雖然普遍溫良恭儉讓，但民進黨真的錯了，說對不起有那麼難嗎？