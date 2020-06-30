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藍綠黨團隔空叫陣 專家學者槓護航中火

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
為了中火重啟舊機組，台中市藍綠黨團互相拼場召開記者會，互指對方不是。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
為了中火重啟舊機組，台中市藍綠黨團互相拼場召開記者會，互指對方不是。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

夏季用電高峰期，中火空污戰再起！台中市議會民進黨團邀集前市長林佳龍的首任環保局長洪正中、中興大學教授莊秉潔等人，召開記者會指責市長盧秀燕曲解法令、「構陷」台電董事長楊偉甫；20分鐘後，國民黨團也隨即召開記者會反駁，藍營議員呼籲學者專家不要替台電中火擦脂抹粉，同一套法令不應有兩套標準。

違反信賴保護原則

中火重啟遭台中市府撤銷的2號機組，日前引發中部環保團體撻伐。市政府也趁民氣可用，將中火開罰2000萬元，並將楊韋甫函送司法。洪正中為林佳龍任用的首位環保局長，台中管制生煤自治條例是在他手上完成。他表示，制訂管制生煤自治條例時，就與台電有共識以核可量2100萬公噸為基準，減煤4成。

現任台灣環境公義協會理事長的洪正中認為，當時的核可量是胡志強任職市長時所制訂的。過去林佳龍要推動減煤4成十，也有給台電逐漸減煤的應變時間。但後來在核可量期限將屆前3個多月，盧秀燕市府忽然要求台電依較低的實際使用量減4成，這是強人所難；且違反信賴保護原則。

以空污研究聞名的莊秉潔教授也到現場聲援中火表示，在天然氣機組尚未建置完備之前，舊機組啟用，有其必要性。且重點不是在重啟舊機組，而是在減煤。台中電廠目前已大幅減排，且在天然氣機組預先排修下，今年入秋後也會擴大減煤量。對於市府去年10月改變許可，如今將楊韋甫函送司法，莊秉潔認為形同「構陷」。

市府開罰依法有據

國民黨團隨後召開記者會，張瀞分對於學者出面為中火背書，形容說：「請不要為中火擦脂抹粉」。李中則表示，同一套法律，不可能有兩套解釋標準。市府依自治條例及空污法開罰，依法有據。如今很多市民都讚揚台中天氣晴朗，看得到藍天白雲；防制空污不能走回頭路。

國民黨團書記長陳政顯指出，空污造成民眾的健康危害，不分藍綠。不能放任燃煤排放，「難道排放區的民眾就活該遭受空污侵害嗎？」依目前情況，台電並沒有缺電，中火根本不必機組全開，為何還要重啟2號機組？國人的健康不能因為市府撤照、台電要與市府對幹而遭到犧牲。

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中火 盧秀燕 空汙

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