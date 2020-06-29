中火2號機運轉 楊偉甫：我負全責

「2號機運轉，我願負全責！」台電董事長楊偉甫29日表示，2號機運轉絕對合法、合乎標準，「我與員工也吸著相同空氣，若中市府一定要入人於罪才肯善罷甘休，我願承擔所有責任。」台中市長盧秀燕則強調，台中市政府才是「依法開罰」，因為中火違法開機。

燃機調度合理合法

「目前我們確實是以燃煤和燃氣作為發電主力，燃氣電廠全年的發電量已經超越燃煤。」楊偉甫說，燃氣及燃煤機組的調度是複雜且專業，現在是夏天，空汙情況良好，秋冬是購物季節，在空汙季節會儘量調用燃氣機組；但是在用電尖峰期，還是會讓燃煤機組控制在不會加劇空汙的前提下發電。

楊偉甫舉例，電廠的用煤量是1,260萬公噸，去年整年的用煤量就是這個數字，那麼今年也不會超過1,260萬公噸。現在再生能源的發電量不斷上升，夏日炎熱的這幾天，太陽光電的發電量已經超過200萬瓩，台電正努力走在能源轉型的路上。

對於台中空汙議題，他指出，「近5年中火減煤將近600萬噸，更投資90億進行1～4號機的空污改善，排放標準不但低於所有環保規範，與歐美日等先進國家的排放標準更是不相上下。」

備轉容量率10%以上

「這幾天高溫炎熱，我們的備轉容量率都維持在10%~11%以上。」楊偉甫表示，主要是因為有充分的機組備援，也盡量使用現有機組當中狀況最好的機組。以7、8月而言，用電最大的尖峰是3,791萬瓩，尤其當2號機、3號機組進入供電行列後，維持中火不超過9部運轉的狀況下，仍然可以維持供電穩定。

楊偉甫說，中火調度的上限是9部機組，「以今天為例，現在是7部多的機組在運轉。」如果3號機準備好就會進行測試，在高溫的夏季，「今天與明天用電量可能相差500萬瓩、早上與晚上用電量可能相差100萬瓩，幾個小時之內，用電差距相當於中火2~9部機組的發電量，「這是台電調度同仁經常碰到的狀況。」

「我願意負起所有責任。」楊偉甫強調，法律是保護守法的人，台電願意公開接受司法調查，「我個人深信，我們並沒有違反相關的法律規定。」

盧：違法開機就處罰

盧秀燕29日在議會回應時指出，中火不但違反空汙法，而且違反民意。站在政府管理的立場，如果有人違法開機，就必須法辦嚴罰，這是法律規定。不能夠懈怠、包庇，且整治空汙要有決心，中火跟台電不能因為他們是國營事業，就要求市府豁免、包庇；市府必須依法行事，維護公權力，保護人民的健康及權益。

【更多精采內容，詳見 】