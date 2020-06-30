中火突重啟機組 環團抗議中央鴨霸

「黃燈不缺電，6%就夠用！」台中市團保團體學者專家28日集結在市府抗議中央鴨霸亂權，違法重啟中火機組，環團除要求台電停機，另要求經濟部檢討備轉容量率，成立獨立的電業監管機構。交通大學退休榮譽教授白曛綾表示，林佳龍難道不清楚碳排造成暖化的嚴重性嗎？別再睜眼說瞎話了！

台電偷襲重啟2號機

趁著端午連假期間台電悄悄重啟中火2號機，引起中部民眾一陣嘩然。東海大學地方自治研究中心在6月中旬公布一份民調，有7成民眾反對中火重啟已遭撤銷許可的舊機組；但台電堅持以調度發電為由，重啟已遭撤銷舊機組作為用電高峰之準備。

爭好氣聯盟發言人石毓菁指出，依東海大學法律系教授林恩瑋所提意見，環保署逕自發函撤銷台中市政府處分，侵害了地方自治權；實屬無效的行政處分。中央恃權欺人，玩法弄權；也罔顧減碳責任；備轉容量率根本不必維持10%以上；且中央本來就應推動徵收碳稅，讓高污染工業及各機關承擔起減碳之責。

政府睜眼說瞎話

長期研究空污及暖化的白曛綾憤慨的說，她過去都是支持民進黨，但對於經濟部、環保署的作為，非常不能認同。地球暖化造成的問題，近幾年以大幅顯現，去年5月台灣就飆到40度C；今年不到7月也飆到40度C；很多民眾已產生暖化焦慮症。

白曛綾認為，很多農漁民因氣候變化而遭到損失，「這難道是天災嗎？不是，這是人禍！」台灣因暖化而遭受各種經濟損失、遭到疫病之苦的民眾，都可以向中央、經濟部要求賠償。台灣碳排放嚴重，中火則是最嚴重的火力電廠，如今中央放任中火重啟煤電，還講一些不負責任的話，「不要再睜眼說瞎話！」

包括爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟、台灣要健康婆婆媽媽團等中部環境，提出多項訴求，包括行政訴訟判決前不可違法重啟機組；即刻成立第三方獨立監管機構；檢討備轉容量率，6%就綠燈等。

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