快訊

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中火爭議中市府擬移送負責人 台電董座：願擔所有責任

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台電董事長楊偉甫(左二)今親自召開記者會，表示若中市府要入人於罪才罷休，願意承擔所有責任。圖／台電提供。
台電董事長楊偉甫(左二)今親自召開記者會，表示若中市府要入人於罪才罷休，願意承擔所有責任。圖／台電提供。

台電中火2號機重啟爭議持續延燒，中市府除將二度對台電開罰，並表示要將負責人函送偵辦。台電董事長楊偉甫今親自召開記者會表示，「如果中市府一定要入人於罪才能善罷甘休，我願意承擔所有的責任。」無法接受台中市政府移送任何一位台電員工。

楊偉甫表示，中火與中市府之間的爭議如今演變為政治事件，「我擔任公職40年來，從來沒有見到過，有哪一個單位可以自行認定中央主管機關的處分無效。」中市府自行代替環保署解釋空污法，故我地無視中央主管機關，對台電想開罰就開罰，「身為台電董事長，我也不能夠接受台中市政府不斷操作中火議題，把空污的責任全部推給中火。」

對於中市府近來一連串開罰，楊偉甫表示，「如果台中市政府一定要入人於罪，才能善罷甘休，我願意承擔所有的責任，保護員工免於恐懼，是我的責任。今天我站出來，是不忍心同仁為了穩定供電忍辱負重，我無法接受中市府移送任何一位台電員工。」

楊偉甫也說明，當6月24日台灣供電史上第一次在六月份突破3700萬瓩的紀錄時，已經停機長達半年的2、3號機組，就必須做好準備，以便在七、八月的用電高峰，能隨時發揮支援的作用。台電評估到現在不是空污季節，此時讓燃煤機組上陣，空品仍能維持良好。中火2、3號機雖然在去年12月被中市府撤銷許可證，但環保署已在今年2月撤銷了廢證的處分，行政院訴願委員會對於中市環保局的訴願，也在上週做出不受理的決定，所以2號機運轉合法性沒有問題。

楊偉甫也說，近5年來中火減煤將近六百萬噸，更投資90億進行1至4號機的空污改善，排放標準不但已經低於所有環保規範，與歐美日等先進國家的排放標準是不相上下，「我的家在台中，中火的員工也和所有台中人呼吸同樣的空氣，台電從來不會將改善空污的責任置於事外。」

中火 盧秀燕 空汙

延伸閱讀

中火重啟機組 盧秀燕：台電違法開機打蒼蠅更要打老虎

晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

中火前靜坐一整夜 台中兩議員不排除進一步絕食

聯合報社論╱廢證機組重啟，戳破供電「綠到底」謊言

相關新聞

中火3號機也準備點火？楊偉甫：備援機組都要ready

高溫燒不停，中火也爭議不斷。台電董事長楊偉甫今（29）日表示，中火2號機啟動是為了維持穩定供電，利用端午連假期間進行調教...

中火爭議中市府擬移送負責人 台電董座：願擔所有責任

台電中火2號機重啟爭議持續延燒，中市府除將二度對台電開罰，並表示要將負責人函送偵辦。台電董事長楊偉甫今親自召開記者會表示...

抗議台電重啟中火2號機 環團：備轉容量沒必要天天綠燈

爭好氣聯盟等中部環保團體上午在市府廣場舉行記者會，針對台電重啟2號機組，批判中央鴨霸、玩法弄權、侵害地方自治權，又罔顧減...

中火前靜坐一整夜 台中兩議員不排除進一步絕食

台中市國民黨兩新生代市議員黃健豪、羅廷瑋，因為不滿台電重啟台中電廠2號機組，昨天傍晚到台中發電廠前發起「抗灰保肺」的静坐...

「燒煤不會有空汙」 莊競程：黃健豪刻意曲解

抗議台電重啟2號機組而在台中發電廠靜坐的台中市議員黃健豪議員今指出，立委才是有權力、有責任監督台電和火力電廠的人，「某位...

中火重啟的秘密 李敏：缺電問題無解

「我們的政府一直在騙人，因為台電的備轉容量根本不夠！」清大原科院長李敏28日接受本報專訪憂心說，全台缺電是事實，主要是政府的能源政策有問題，必須靠中火2號機撐著，並做為7、8月更大備轉容量的測試，但即使中火火力全開也不敷使用，未來限電甚至斷電的危機恐無解。

中火2號機組重啓戰端 綠嗆藍：把中火當政治舞台

台中市議會國民黨議在台電台中火力發電廠前抗議重啟2號機組，發起「抗灰保肺！」民進黨團也回應，解決空汙與用電平衡是高度科學...

影／抗議中火重啟機組 中市議員大門前搭帳篷静坐

因為不滿台電重啟台中電廠2號機組，台中市國民黨兩新生代市議員黃健豪、羅廷瑋下午5時到台中發電廠前静坐抗議，議會黨團執行長...

【重磅快評】台電漫畫大創舉 中火能把煤燒好燒滿？

台電台中火力發電廠2號機組24日點火重啟，25日發電，台中市府三度稽查，祭出重罰並函送負責人。台電不甘示弱，製作四格漫畫...

抗議中火重啟機組！國民黨新生代市議員靜坐 中火稱尊重

台中市國民黨兩新生代市議員黃健豪、羅廷瑋下午5時到台中發電廠前抗議，黃健豪在前往的路程中接受電話採訪說，他和羅廷瑋並未動...

熱門新聞

三倍券刷信用卡「加碼回饋」整理！看懂刷哪張卡最划算

振興三倍券將上路 留意12項使用限制

5G晶片出貨旺 聯發科追單 台積電進補

博錸新冠檢測試劑 獲美FDA緊急使用授權

經濟部：禁用現金收購三倍券 遭檢舉將開罰不得兌現

好消息！美疫情擴大 逸達新冠用藥臨床直送二期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。