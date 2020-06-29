中火爭議中市府擬移送負責人 台電董座：願擔所有責任

台電中火2號機重啟爭議持續延燒，中市府除將二度對台電開罰，並表示要將負責人函送偵辦。台電董事長楊偉甫今親自召開記者會表示，「如果中市府一定要入人於罪才能善罷甘休，我願意承擔所有的責任。」無法接受台中市政府移送任何一位台電員工。

楊偉甫表示，中火與中市府之間的爭議如今演變為政治事件，「我擔任公職40年來，從來沒有見到過，有哪一個單位可以自行認定中央主管機關的處分無效。」中市府自行代替環保署解釋空污法，故我地無視中央主管機關，對台電想開罰就開罰，「身為台電董事長，我也不能夠接受台中市政府不斷操作中火議題，把空污的責任全部推給中火。」

對於中市府近來一連串開罰，楊偉甫表示，「如果台中市政府一定要入人於罪，才能善罷甘休，我願意承擔所有的責任，保護員工免於恐懼，是我的責任。今天我站出來，是不忍心同仁為了穩定供電忍辱負重，我無法接受中市府移送任何一位台電員工。」

楊偉甫也說明，當6月24日台灣供電史上第一次在六月份突破3700萬瓩的紀錄時，已經停機長達半年的2、3號機組，就必須做好準備，以便在七、八月的用電高峰，能隨時發揮支援的作用。台電評估到現在不是空污季節，此時讓燃煤機組上陣，空品仍能維持良好。中火2、3號機雖然在去年12月被中市府撤銷許可證，但環保署已在今年2月撤銷了廢證的處分，行政院訴願委員會對於中市環保局的訴願，也在上週做出不受理的決定，所以2號機運轉合法性沒有問題。

楊偉甫也說，近5年來中火減煤將近六百萬噸，更投資90億進行1至4號機的空污改善，排放標準不但已經低於所有環保規範，與歐美日等先進國家的排放標準是不相上下，「我的家在台中，中火的員工也和所有台中人呼吸同樣的空氣，台電從來不會將改善空污的責任置於事外。」