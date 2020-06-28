中火重啟的秘密 李敏：缺電問題無解

「我們的政府一直在騙人，因為台電的備轉容量根本不夠！」清大原科院長李敏28日接受本報專訪憂心說，全台缺電是事實，主要是政府的能源政策有問題，必須靠中火2號機撐著，並做為7、8月更大備轉容量的測試，但即使中火火力全開也不敷使用，未來限電甚至斷電的危機恐無解。

備轉容量出大問題

「政府的能源政策有問題，它不願意面對，也不肯承認她錯了。」李敏指出，當下還沒有到限電或停電的地步，但備轉容量就是為了防止斷電、缺電，如今備轉容量很明顯無法達到15%，政府必須要做一些準備，否則事態會更嚴重，如果現在不測試中火2號機能不能用，萬一有故障的時候，台灣可能就會缺電、限電。

「政府啟動2號機會被罵，為什麼還要做？」李敏說，因為如果不做，中火2號機無法備援，萬一出了什麼事情，中火又不能用，「全台灣會斷電的！」政府不敢承受那麼大的後果，所以現在要預作準備，要把中火2號機點火試試看，測試備轉，顯然目前備轉容量率有很大的問題，但不願意承認，中央與地方對槓，真正的問題出在此。

「不是未來怎麼部署的問題，現在已經來不及了，大家應該一起來面對這場災難！」李敏強調，政府前面很多事情可以做，她都不做，核四可以重啟它不要，核一可以延役它不延，很多事情可以做它不做，現在已經來不及了。

需量競價將大增

「今夏天氣如果熱得超過預期，機組再有一些故障，你等著看（悲劇）！」李敏指出，台電公司有一個東西叫做「需量反應」（或「需量競價」），就是預期明天用電太多，就請大的用戶來商談，「你明天別用電，我給你錢」，那麼明天的用電量就能降下來。「可以觀察這幾個月台電會做多少這方面的安排？這些錢誰出？若民眾出，就會反映在電價裡面，今年的用電會有很大的問題！」

李敏說，只需要做一件事情，叫台電每天公布第二天的需量反應是多少，台電可能會說網頁上都有，但網頁上的訊息不太能相信，要看它實際操作的時候是多少？其實令人蠻訝異6月就要動用到2號機，「為什麼要啟動備用？因為其他的不夠了，為什麼2號機、3號機，堅持要用？因為電根本不夠，只是政府不肯承認。」

「夜路走多了總會碰到鬼，24日碰到的只是隻小鬼。」李敏強調，等著看7月、8月這隻大鬼，今年夏天供電會有很大的問題，短期內已經沒有其他辦法，大家只能祈禱，「火力全開你開嘛，開了也不夠。」到時候就是有電就得用，重啟中火2號機，就是準備火力全開了，但以後怎麼辦？「無解，看我們大家的命。」

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