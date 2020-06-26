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中市力槓中火 函送下令負責人、加重罰款

聯合報 / 記者趙容萱喻文玟陳熙文／連線報導
台中火力發電廠2號機前晚正式點火啟動。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠2號機前晚正式點火啟動。圖／聯合報系資料照片

台電台中火力發電廠二號機組前晚點火啟動，台中市環保局連夜稽查，勒令立即停工；昨天下午複查發現，中火不僅未停工，甚至已投入生煤發電，環保局決定依空汙法將負責人函送檢方偵辦，並加重罰款。台中市長盧秀燕怒批台電在端午節前夕偷襲中部人，希望台電懸崖勒馬，中市府不會妥協、害怕，全力維護中部人健康。

台電：依法救濟請求國賠

對於中市府的裁罰及函送，台電表示，中火二號機組是處於許可證申請展延狀態，是合法依原條件操作，不接受台中市府的違法裁處，將依法救濟，針對中市府公務員違法瀆職行徑，對台電與台電員工造成的侵害，請求國家賠償，並盡一切努力保護電廠員工免於恐懼。

政院挺台電 「空品良好」

行政院發言人丁怡銘也表示，中市府針對合法運作的台電機組開罰，明顯未依法行政；環保署隨時都有在監測空氣品質，目前空氣品質仍處於良好狀態，若出現空汙，就會適度降載。丁怡銘表示，蔡政府上台後，中火已大量減煤，並且積極發展綠能，目前進入夏季用電高峰，又適逢大學指考季節，再加上中火一號機歲修，為維護台灣民眾用電的穩定，台電相關調節措施，行政院均有掌握。

台電指出，中火二號機組會依既定計畫持續發電，前晚點火後，昨下午投煤併聯發電，待機組逐步升載，預計下周一用電高峰時，加入供電行列。

中市：二、三號機組無照

盧秀燕則指出，中市府半年前已經依法撤銷中火二、三號機組的執照，二、三號機組目前是無照狀態，中火違法開機，國營事業不該知法犯法、帶頭違法，必須接受法律制裁；環保署本應是維護人民健康的單位，卻官官相護。

中市環保局副局長陳宏益指出，前晚到中火現場稽查發現二號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，環保局考量違規情節，僅處分兩百萬元並命停止操作，昨將裁處書親送中火簽收，並令停工；但下午複查時發現，台電下午四時開始投煤發電，不遵行停工命令，違規事證明確，將按空汙法規定再次裁罰，並將負責人移送司法機關偵辦。

陳宏益說，環保局將盡速釐清本次下令違法開機使用的負責人為何人，最慢下周三彙整證據函送負責人。

台中市法制局長李善植質疑，環保署撤銷台中市府對中火二、三號機組撤照的處分，市府向行政院提訴願，行政院訴願決定書廿四日才出爐，台中市環保局還沒收到公文，台電廿四日就要中火重啟二號機，時間未免太巧合。

台電表示，中市府面對中央主管機關撤銷裁罰的處分，當作沒看到，還直接斷言處分無效，呼籲中市府回歸法治，不要低估台電維護人民用電權益的決心。

中火 盧秀燕 空汙

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