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網軍風暴 民進黨切割卡神

2019-12-04 00:33聯合報 記者蔡佩芳王寓中林敬殷陳熙文潘乃欣／台北報導

「卡神」楊蕙如（右）網軍案延燒，國民黨質疑駐日代表謝長廷（左）是否幕後教唆。 圖...
「卡神」楊蕙如（右）網軍案延燒，國民黨質疑駐日代表謝長廷（左）是否幕後教唆。 圖／聯合報系資料照片
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「卡神」楊蕙如涉嫌用「idcc」帳號在網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，風暴持續擴大。國民黨昨天直指楊蕙如是民進黨網軍，駐日代表謝長廷有沒有教唆？是不是犯罪嫌疑人？應返台接受調查；國民黨總統參選人韓國瑜也要求蔡總統不能對此案裝聾作啞。

謝長廷沉默一天，昨晚首度在臉書回應楊蕙如案，他反問「楊蕙如的事情我都要負責？」國民黨副總統參選人張善政說楊蕙如也曾去韓營，「按謝黑的邏輯也算是我指示？」外交部表示，若說楊蕙如害死駐大阪辦事處處長蘇啟誠，推論過快，全案已進入司法程序，外交部尊重、不評論。

謝長廷貼文後，張善政隨即在底下留言反駁，並批評謝長廷開始切割；此事關乎一個外交官的生命，謝居然可以用這樣雲淡風輕的態度，實在令人遺憾，「找我神救援，為何不出面說清楚？」張善政說，楊蕙如和謝長廷長期以來關係密切，是不爭的事實；有沒有關係？要不要負責？都請謝長廷站出來面對，向國人說明。

張善政說，謝長廷指楊蕙如也曾去韓營的牽拖說法，明顯是想打模糊仗，轉移焦點。韓陣營不只對當初楊蕙如開出五百萬的價碼無法接受，當時也深入了解，楊蕙如是民進黨的人，和謝長廷的關係密切，且在網路上的爭議很大，ＰＴＴ還把楊列為不受歡迎使用者，韓陣營當然不會接受。

國民黨指綠營網軍害死外交官，蔡總統應向社會道歉，蔡總統表示，這件事已進入司法調查，無法再做評論；政府會採取必要行動，防止錯假訊息混淆是非，造成社會對立，不只政府，全體人民都要這麼做。

民進黨也發表聲明，強調楊蕙如與民進黨毫無關係，譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙連結；民進黨嚴正反對製造及散播任何假訊息，全力支持司法單位的偵辦調查，當事人如有涉違法情事，也應負起法律責任。

檢調讓楊蕙如成為「斷點」，未追查背後資金來源，法界人士也質疑，檢察官決定公開的起訴範圍，僅查出楊發錢給網軍，卻沒有續查誰金援楊蕙如，「好事沒有做到底」。

楊蕙如謝長廷民進黨張善政大阪韓國瑜蘇啟誠

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