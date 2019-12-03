蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

圖為二○○八年行政院前院長謝長廷（左）到台大校友會館聽取青年意見，「卡神」楊蕙如（右）拿出十萬元鈔票針對學費問題發表己見。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日本關西機場去年因「燕子」颱風侵襲關閉，我駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠因輿論壓力輕生。台北地檢署調查認定，「卡神」楊蕙如支付一萬元報酬，指示網軍蔡福明等人替駐日代表謝長廷辯駁，製造我駐外人員無能的假訊息，以操作網路風向，昨天依侮辱公務員及公署罪嫌起訴楊、蔡兩人。

網軍蔡福明承認收楊一萬元

蔡福明在偵訊時承認收受楊蕙如一萬元「獎金」，楊蕙如強調這筆錢與「推高調」毫無對價，僅單純請朋友吃飯，但檢方根據扣案手機內對話內容，認定楊蕙如在文章發布後短短一分鐘就在群組指使友人分享，楊與蔡是共同正犯。

楊曾任謝選舉時網路執行長

楊蕙如曾任謝長廷選舉時網路執行長，與謝關係密切，也是綠營網路操作代表人物。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天直批「蔡政府放任網軍害死外交官」，盼對網軍造謠的起訴不只是一個天理昭彰的開始，更是台灣對抗網路霸凌殺人與網軍操控輿論的開始，大家都有責任要求國家還給蘇啟誠家屬一個公道。

蔡發文ＰＴＴ批大阪辦事處

檢方起訴指出，去年九月關西機場事件發生後，楊蕙如與蔡福明約定以每月一萬元代價，藉由網路散布輿論帶風向，蔡用「idcc」帳號在ＰＴＴ以「大阪空港疏散事件相關資訊」發文，指謝長廷根本管不了大阪辦事處，痛罵「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣」、「爛到該死的地步」，「講難聽一點叫作黨國餘孽，以上資訊歡迎轉發」。

楊透過ＬＩＮＥ群組推高調

楊蕙如接著透過「高雄組」ＬＩＮＥ群組，指示群組成員將文章「推高調」，提高文章能見度，輿論發酵後引發蘇啟誠輕生。北市刑大查出帳號「slow」是楊蕙如，且與「idcc」帳號ＩＰ位址相同，鎖定楊蕙如、蔡福明涉案，查扣蔡的手機鑑定。

楊蕙如否認自己是「idcc」，辯稱ＰＴＴ文章發表時，她正與友人聚會，因蔡福明沒有網路，才將自己手機「熱點」分享給蔡上網，她起初並不知道發文者是蔡，但覺得文章寫得很好，值得「推高調」，才在群組內請「理念相同」的朋友分享文章，沒雇請網軍帶風向。但檢方沒有採信。