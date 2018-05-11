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審陸書？ 鄭麗君：上任後沒指示加強審查

2018-05-11 11:29聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

文化部5月4日發函提醒各出版公、協會，出版陸方授權書籍須依「大陸許可辦法」送文化部審查，引發出版界痛批宛如「文革」。文化部長鄭麗君今回應，「上任後從沒指示加強審查，人文司是依循例發函」，未提真正引發爭議5月4日的這紙公文。

文化部長鄭麗君。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
文化部長鄭麗君。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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鄭麗君出席518國際博物館日記者，受訪表示「大陸許可辦法」是民國82年新聞局依據「兩岸人民關係條例」所制定，並且行之多年，人文司是依照慣例發函，並無加強審查之意。鄭麗君強調，「上任後沒指示加強審查，也無此計畫。」

鄭麗君解釋，「大陸許可辦法」是程序規範，沒有進行實質內容審查，目前市面上中國大陸圖書可在台灣販售，或經授權後經過國內出版社發行，若外界有疑慮，願邀請出版界溝通修改。被問及此法形同具文，是否有修改必要？鄭麗君回應，母法是兩岸人民關係條例，非由文化部主管。

知名出版人傅月庵昨深夜在臉書發文，認為公文「經查有報名參加本部中小學生優良課外讀物徵選之19家出版社計43冊大陸授權出版品，未於事前向本部申請許可而逕行在台發行」這句話才是關鍵。他表示，這43冊大陸出版品若是簡體書，那是「授權發行」，理應申請許可，若是繁體書，那應該是「授權出版」，誰都不能審查，更不能有「准不准」的問題。但參加文化部徵選的書會是簡體字嗎？

針對文化部昨晚聲明「依法規循例發函請各出版公協會協助宣導法規」，傅月庵則批評完全不著邊際，說不到重點。其實只要講清楚那43冊書是簡體或繁體，至少出版界就都知道是怎麼回事，文化部的居心，這政權有無往邪惡傾斜過去？

文化部鄭麗君
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