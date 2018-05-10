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陸委會：未緊縮大陸出版品，反批台灣出版品登陸難

2018-05-10 23:42聯合報 記者李仲維╱即時報導

針對文化部行文要求業者出版陸方書籍須依法送審，否則不得出版一事，陸委會發言人邱垂正十日表示，這是開放交流以來行之有年做法，不是新規定，政府並未緊縮大陸出版品來台。

邱垂正表示，大陸出版品包括報章雜誌、圖書、有聲出版品來台展覽、發行銷售，應依文化部主管的「大陸許可辦法」規定，事先向文化部申請許可。他強調，這是兩岸開放交流以來行之有年的做法，不是新規定，文化部每年都會行文提醒業者遵守，政府並未緊縮大陸出版品來台。

他表示，中華民國是一個尊重言論、新聞出版自由的法治國家，陸委會尊重並支持文化部的做法。

官員解釋，我國雖然已經廢除出版法，但大陸出版品來台還是有一道許可的程序，自馬政府以來法規都沒有改變過，就如同大陸人民來台並需經過許可，並不是免簽證，文化部行文的初衷，應是要提醒業者要按程序申請許可。

至於台灣圖書進入大陸市場銷售的困難，陸委會也提出四點看法，分別是一、陸方重複審核，流程冗長，而且審核標準不一，准駁原因不明；二是陸方對台灣圖書進入大陸的資訊提供不透明，如果陸方為台灣圖書設立單一窗口，提供審批資訊及簡化審批作業，將可降低台灣圖書進入大陸銷售的困難度。

三是陸方課稅較高，造成台灣圖書在大陸售價偏高，市場競爭力被削弱；四是銷售通路受阻，目前台灣圖書在大陸被視為外文書籍，原則上以領有外文書牌照的書店才能販售，因此流通管道有限。

陸委會副主委邱垂正。圖／聯合報系資料照
陸委會副主委邱垂正。圖／聯合報系資料照
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文化部陸委會邱垂正
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