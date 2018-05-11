陸書送審行之有年 文化部：邀出版界討論

台北市重慶南路書店販售許多大陸圖書。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

文化部五月初寄發多個圖書公、協會公文，指日前辦理中小學生優良課外讀物甄選，發現中有多冊大陸授權出版品未經文化部審查許可就在台發行，要求各會轉知各出版社未經須許可書籍，皆須依「大陸認可辦法」補提申請，否則予行政處分。文化部長鄭麗君表示，出版業界如有所疑慮，將邀出版界溝通討論。

據指出，首批接獲文化部通知未提申請的業者，被要求將書下架，在多個公協會表達不滿後，文化部才改為補提申請即可。中華民國圖書發行協進會顧問王承惠指出，業界多不清楚此「大陸許可辦法」，尤其台灣標榜是出版最自由的市場，卻因兩岸關係變化，把不合時宜的法拿出來，實在是很大的諷刺，建議公協會應要求政府廢除此規定。

文化部人文司司長朱瑞皓昨受訪表示，下架說只是公文用語，實務上會採軟性輔導。文化部晚間發聲明指出，發公文是例行程序，只是提醒業者補提申請，並非突然審查大陸出版品。據了解，文化部二月確曾發例行公文，但真正引發業者疑慮的是五月這封公文；文化部也未再說明公文上稱行政處分為何，引發業者憂心若沒去補申請，書會否遭下架。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上表示，這是開放交流以來行之有年作法，不是新規定，政府並未緊縮大陸出版品來台。文化部每年都會行文提醒業者遵守，政府並未緊縮大陸出版品來台。

文化部昨晚聲明指出，「大陸認可辦法」主旨是基於兩岸關係特殊性，要求大陸出版品銷售及授權發行須符合程序許可辦法。朱瑞皓表示，文化部對業者的提醒，即依該辦法第八條及第四條而來，包括「經許可進入台灣之大陸出版品，非經合法登記之業者向主管機關申請許可，不得在台灣發行」，以及第四條「宣揚共產主義或從事統戰」等出版品，不可進入台灣。

不過遠流出版公司董事長王榮文質疑，該辦法規範的是「發行」，也就是把簡體書進口到台灣要送審，文化部卻延伸為大陸授權、台灣轉繁體字的出版品，恐有不當。