親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍改案立院闖關
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

炎熱如盛夏！吳德榮：下周更可能出現36度高溫

美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力

陸書送審行之有年 文化部：邀出版界討論

2018-05-11 00:09聯合報 記者何定照雷光涵吳姿賢李仲維／台北報導

台北市重慶南路書店販售許多大陸圖書。 記者黃義書／攝影
台北市重慶南路書店販售許多大陸圖書。 記者黃義書／攝影
分享

文化部五月初寄發多個圖書公、協會公文，指日前辦理中小學生優良課外讀物甄選，發現中有多冊大陸授權出版品未經文化部審查許可就在台發行，要求各會轉知各出版社未經須許可書籍，皆須依「大陸認可辦法」補提申請，否則予行政處分。文化部長鄭麗君表示，出版業界如有所疑慮，將邀出版界溝通討論。

據指出，首批接獲文化部通知未提申請的業者，被要求將書下架，在多個公協會表達不滿後，文化部才改為補提申請即可。中華民國圖書發行協進會顧問王承惠指出，業界多不清楚此「大陸許可辦法」，尤其台灣標榜是出版最自由的市場，卻因兩岸關係變化，把不合時宜的法拿出來，實在是很大的諷刺，建議公協會應要求政府廢除此規定。

文化部人文司司長朱瑞皓昨受訪表示，下架說只是公文用語，實務上會採軟性輔導。文化部晚間發聲明指出，發公文是例行程序，只是提醒業者補提申請，並非突然審查大陸出版品。據了解，文化部二月確曾發例行公文，但真正引發業者疑慮的是五月這封公文；文化部也未再說明公文上稱行政處分為何，引發業者憂心若沒去補申請，書會否遭下架。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上表示，這是開放交流以來行之有年作法，不是新規定，政府並未緊縮大陸出版品來台。文化部每年都會行文提醒業者遵守，政府並未緊縮大陸出版品來台。

文化部昨晚聲明指出，「大陸認可辦法」主旨是基於兩岸關係特殊性，要求大陸出版品銷售及授權發行須符合程序許可辦法。朱瑞皓表示，文化部對業者的提醒，即依該辦法第八條及第四條而來，包括「經許可進入台灣之大陸出版品，非經合法登記之業者向主管機關申請許可，不得在台灣發行」，以及第四條「宣揚共產主義或從事統戰」等出版品，不可進入台灣。

不過遠流出版公司董事長王榮文質疑，該辦法規範的是「發行」，也就是把簡體書進口到台灣要送審，文化部卻延伸為大陸授權、台灣轉繁體字的出版品，恐有不當。

文化部出版業邱垂正
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

陸委會：未緊縮大陸出版品，反批台灣出版品登陸難

2018-05-10 23:42

禁宣揚共產 2008年就違憲! 文化部審陸書恐GG

2018-05-10 23:40

審查陸書 他指文化部犯了這三個錯誤

2018-05-10 23:40

文化部審查陸書 阮慶岳：政府葬送台灣自由民主成果

2018-05-10 21:39

發函例行程序 文化部：非刻意審查陸出版品

2018-05-10 19:56

文化部尊重言論自由 中國大陸出版品入臺程序規範行之多年

2018-05-10 19:22

文化部要求出版陸書須先送審 違者行政處分

2018-05-10 14:23

【重磅快評】向大陸看齊？審查陸書毀了台灣最大的驕傲

2018-05-10 13:02

審陸書 學者：反制陸31項對台措施 恐適得其反

2018-05-10 11:44

文化部審陸書 學者：跟管案一樣凸顯民進黨荒謬

2018-05-10 11:42

文化部審查陸書？法界人士：有違憲疑義

2018-05-10 11:41

出版人不解：為政者重新拿起這套法令意圖為何

2018-05-10 11:38

文化部嚴審大陸出版品 藍委：打壓言論自由的箝制者

2018-05-10 11:35

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30
看更多

熱門文章

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

九鵬疑試射最強「雲峰飛彈」？專家：可能性不大

2018-05-10 11:39

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人

2018-05-10 12:25

柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠

2018-05-11 00:59

退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度

2018-05-10 18:59

中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

蔡總統接見蘇祈麟 蘇的女兒滿場飛

2018-05-10 18:42

段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07

共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到

2018-05-10 12:57

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

南華大學民調顯示 僅1成民眾願為台獨而戰

2018-05-10 18:52

九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台

2018-05-10 21:55

軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場

2018-05-10 23:55

柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了

2018-05-10 14:27

張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付

2018-05-10 12:48

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

矇眼操槍驚豔國際 蘇祈麟：讓更多人看見台灣 了無遺憾

2018-05-10 17:33

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的

2018-05-10 14:04

安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好

2018-05-10 16:40

韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加

2018-05-10 18:10

賴清德拜八田 黃安：孫運璿的像民進黨會拜嗎？

2018-05-10 08:29

陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能

2018-05-10 12:40

【重磅快評】向大陸看齊？審查陸書毀了台灣最大的驕傲

2018-05-10 13:02

兩岸軍演敏感時 政府突宣布明在南沙進行人道救援操演

2018-05-10 13:05

是否會再提「兩岸一家親」？柯文哲：這基調不會變

2018-05-10 11:35

段宜康嗆柯P：他罵我是狗怎不道歉 我也不舒服啊

2018-05-10 09:16

蔡正元：柯道歉都是照劇本演出 但藍營未必討到便宜

2018-05-10 19:52

救國團批蠻橫 陳金德反嗆：救國團不如改名盜國團

2018-05-10 10:39

軍改混戰 泛藍提18%不溯既往、橘訂樓地板4萬 喊爽還是真闖關？

2018-05-10 08:00

文化部審陸書 學者：跟管案一樣凸顯民進黨荒謬

2018-05-10 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top