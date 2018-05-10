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【重磅快評】向大陸看齊？審查陸書毀了台灣最大的驕傲

2018-05-10 13:02聯合報 主筆室

台北市重慶南路的書店販售許多大陸圖書，日後都得經過審查才能上架。 記者黃義書...
台北市重慶南路的書店販售許多大陸圖書，日後都得經過審查才能上架。 記者黃義書／攝影
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一條2003年的舊法「大陸許可辦法」，文化部拿來要求出版業者出版大陸授權書籍時都須經審查許可，引發軒然大波。文化部稱只是「依法辦理」，會軟性處理，然而在現今的台灣，竟還有這種須針對特定國家審查的辦法，有如給長期自稱追求言論自由的台灣一個大耳光。

戒嚴時期的台灣，以各種奇特聯想禁止有通共、譏蔣等之虞的出版品，為此坐監甚至死亡者無數。解嚴後，出版放寬，但仍有「出版法」長期引發爭議，直到1999年才廢除。結果在2003年扁朝，又冒出個大陸許可辦法，由於並未真正大力宣導，作樣子成分居多，出版人也因此多未應對。

豈知今日，文化部竟真的祭出此鍘，還要求業者須真的依法送審，且追溯既往。這讓人不禁震驚：以擁有言論自由自豪的台灣，竟要走回頭路，向堅持審查台灣等全球出版品的大陸看齊？前人花了數十年光陰，付出無數心血爭取得來的言論自由，本是台灣的驕傲，難道要毀在此法上？

台灣近年在經濟等局勢上，明顯比不過大陸等各國，但民主自由，就是我們最大的資產，也是公認大陸無法超越之處。文化部日前才說別怕大陸惠台31條，因為不論出版、影視都得經審查，如今竟然在大陸許可辦法上比照對方。姑且不論文化部是否藉此「以其人之道還治其人之身」，但這種拉低自我踩對方的招數，絕對沒痛到對方，卻毀了台灣的尊嚴。

民主社會，最重要的就是言論自由，真理與智慧也因此能越辯越明。「大陸許可辦法」別說執法了，連存在本身就是對民主台灣的諷刺，也看輕台灣人判斷的智慧與尊重他人的大度，更違反憲法第11條「人民有言論、講學、著作及出版之自由」。文化部今日此舉，重創鄭麗君上任以來營造的理性形象，若要挽回，只能靠廢法。

文化部出版業戒嚴時期
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