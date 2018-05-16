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宣告馬來西亞新黎明到來 安華全力支持馬哈地

2018-05-16 22:39中央社 吉隆坡16日綜合外電報導

馬來西亞改革派政治領袖前副首相安華，今天獲蘇丹特赦重獲自由。他出獄後宣告「馬來西亞新黎明」到來，並表示將全力支持新首相馬哈地領導的政府，但不會立即入閣。

92歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）9日帶領在野黨聯盟贏得國會大選，震驚各界。現年70歲、充滿個人魅力的安華（Anwar Ibrahim）是馬哈地贏得勝選的重要夥伴，安華的獲釋為重返政壇鋪路，並被視為馬哈地的接班人。

法新社報導，安華獲釋出獄，備受馬來西亞全國民眾關注。在一片興奮呼喊安華口號「改革！」（Reformasi!）的聲浪中，安華對數以百計的記者、支持者和景仰他的獄警表示，他將支持新政府的肅貪行動。

在妻子旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）和其他同黨成員的陪伴下，安華說，他已經原諒20年前曾將他關入大牢的馬哈地。「現在馬來西亞迎接新的黎明，我必須感謝馬來西亞人民。」

安華並說：「不分種族和宗教，馬來西亞整個社會都支持民主和自由的原則。他們要求變革。」

路透社報導，安華隨後返家召開記者會，他表示他會全力支持前對手馬哈地領導的新政府。他說：「我已提出保證，以心繫國事的公民身分，全力支持依照改革承諾來治理國家，改革將從司法、媒體到整個政府機關。」

安華並表示，組成內閣雖是馬哈地獨有的權力，但他曾保證會徵詢其他政黨領袖的意見。

安華說，他會先花些時間陪伴家人。「我已告知敦馬哈地，我現在還不需要入閣。」

馬來西亞內閣蘇丹

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