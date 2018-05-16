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馬哈地聯手美星瑞士 追1MDB海外資金

2018-05-16 22:39中央社 吉隆坡16日專電

馬來西亞首相馬哈地今天表示，為了追回一馬發展公司涉嫌洗錢案的龐大資金，他將與美國、瑞士與新加坡政府保持聯繫，以期能追回滯留於這些國家的資金。

馬哈地說，有信心至少能追回在美國的45億美元來解決國債。

一馬發展公司（1MDB）是前首相納吉（NajibRazak）於2009年就任後成立的，該公司是由馬來西亞政府完全出資擁有的策略投資公司，以配合納吉推行的「一個馬來西亞」（1Malaysia）的經濟轉型計劃。

不過，2009年至2015年間，一馬發展公司許多金額龐大的重要投資未深入討論及評估，董事部即決定出資，外界關切納吉創立的一馬發展公司捲入一宗數十億美元的貪腐案。

馬哈地指出，由於前任首相納吉並沒有承認這些海外資金的來源，若展開調查後，確定是來自一馬發展公司的，將會發出嚴正聲明並申請將錢歸還給馬來西亞。

他說，目前已經與一馬發展公司的現任領導階層會面，但不願透露更多詳情，只表示已經聽取警方和國家總稽查司的匯報，必要時將報警逮捕相關人士，包括選舉委員會成員。

另外，馬哈地也宣布，政府已下令全國上下停止徵收消費稅

他強調，現階段尚未完全廢除消費稅，只是先下令全國暫時停止徵收消費稅，並將繳交超額的消費稅退還給商家，以落實選前要減輕人民負擔的競選諾言。

馬來西亞國家財政部隨後也正式宣布，從6月1日起，所有貨品與服務的消費稅將從6%減至0%，商家也從即日起不准再徵收消費稅。（編輯：高照芬）

馬來西亞消費稅

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