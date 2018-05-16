安華獲特赦將返政壇 支持民眾心情激動

2018-05-16 14:58 中央社 新加坡16日專電



馬來西亞前在野聯盟「人民聯盟」、公正黨實權領袖安華今天獲釋重享自由，透過安華獲特赦的電視直播畫面，支持民眾歡欣鼓舞，情緒相當激動。

馬來西亞今天是上班日，上班族利用社群媒體分享這個消息，希望安華重獲自由後，儘速重返政壇，兌現大選前對人民的承諾，讓大馬擺脫貪腐疑雲，共同和首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）建立健全的法治國家。

吉隆坡街頭迄今仍充滿希盟勝選氣氛，最熱鬧的陽光購物廣場餐廳或咖啡館裡，新政府內閣人事安排應何去何從，抑或敗選下台的前首相納吉（Najib Razak）面對的司法追訴，以及「國民陣線」是否有東山再起機會，都是大馬首次政黨輪替後的最熱門話題。

馬來西亞南邊的柔佛新山，大批民眾受限於上班日關係，只能聚集在電視或電腦前觀看安華獲釋直播畫面，並在網路中瘋傳。

在台灣取得博士學位的大馬年輕學者白偉權表示，安華終於獲釋，目前安華與馬哈地互動相當好，希望目前的執政團隊能鞏固大馬的政治、經濟運作基礎，儘速提振大馬低迷不振的經濟發展。

白偉權認為，目前新執政團隊雖對內閣出現歧見，仍待「馬哈地的政治智慧解決」。他對大馬今後的發展樂觀以對。

大馬留學台灣的青年學子張康樂認為，安華飽經磨難，特赦重獲自由對他和家人來說都是一件好事。安華未來也會接替馬哈地成為新首相，不論是誰當家，都一定要秉持法治，才有利於大馬整體發展。

大馬甫政黨輪替，施政百廢待舉，一個執政長達60多年的政府，盤根錯節的利益結構，難以一夕之間改變，張康樂認為，人民應給予新政府更多時間，理出施政的先後次序。