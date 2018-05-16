馬來西亞報告 批一馬公司草率投資

2018-05-16 00:20 中央社 吉隆坡15日專電



一個馬來西亞發展公司稽查報告今天解密，除了曝露管理文件與記錄未見系統登錄外，也顯示董事部與管理層草率決定投資。

「星洲網」報導，一個馬來西亞發展公司（1MDB）成立初期就有狀況，2009年至2015年間，許多金額龐大的重要投資未有深入討論及評估，董事部即決定出資。過程不僅倉促，風險也高。

不過一馬的董事部在2016年1月19日，向國會公共賬目委員會說明時，指所有決定都是董事部討論後所做出。

報告還指出，一馬董事部決定重要項目前，公司管理層提供不完整或不正確的資訊，甚至在未經董事部核准下擅自行事。

報告強調，在某些投資中，管理層違反董事部決定，或未完全依照董事部或股東的決定來行事。管理層有時還向利益關係者提供不正確資訊，內部文件和記錄欠缺系統性管理。

馬來西亞前任首相納吉（Najib Razak）率領的國民陣線，9日在大選中落敗，首次失去執政61年的中央政權。對手希望聯盟在選戰中持續抨擊一馬的洗錢醜聞，是國陣落敗的因素之一。

一個馬來西亞發展公司是納吉2009年就任首相後，配合推行「一個馬來西亞」（1Malaysia）經濟轉型計劃，倡議於同年成立，屬政府完全出資擁有的投資公司。

一馬由納吉擔任主席，希望建立全球夥伴關係，促進外商投資，為馬來西亞帶來經濟成長動力。一馬參與的高知名度投資項目，包括敦拉薩交易所及其姊妹項目馬來西亞城（Bandar Malaysia）、與3座獨立發電廠。

華爾街日報（WSJ）在2015年報導，納吉可能將一馬公司的7億美元公款匯入私人帳戶，並指一馬負債累累，營運狀況不佳。